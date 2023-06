Dal Napoli alla Juventus, 45 milioni per chiudere l’affare

Impazza il calciomercato e Juventus e Napoli provano ad essere protagonisti: 45 milioni per chiudere l’affare

Il riscatto e la conferma. Juventus e Napoli approcciano alla nuova stagione con presupposti diversi. I bianconeri hanno scelto la continuità con Allegri per provare a rilanciarsi dopo una stagione, con tutte le attenuanti del caso, fallimentare.

Gli azzurri, invece, hanno salutato l’eroe dello scudetto, Luciano Spalletti, affidando la panchina a Rudi Garcia: toccherà a lui provare a confermarsi in Italia e fare meglio in Europa. Punti di partenza diversi per strade che potrebbero comunque incrociarsi sul mercato. Al di là dell’affare Giuntoli, con il presidente De Laurentiis che attende la chiamata di John Elkann per liberare il direttore sportivo, Juve e Napoli condividono alcune delle priorità in sede di campagna acquisti.

Una in particolare riguarda il reparto arretrato: Allegri ha bisogno di almeno un centrale, considerato anche che Bonucci è al suo ultimo anno di carriera e Rugani non ha mai convinto. Anche il Napoli deve acquistare un centrale, vista la sempre più probabile cessione di Kim. Ebbene, le due società avrebbero messo gli occhi sullo stesso calciatore: servono 45 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, sfida al Napoli per il difensore

Il nome è quello di Jean-Clair Todibo, 23 anni, ex difensore del Barcellona ora al Nizza. Con il club transalpino ha confermato il suo indubbio talento, tanto che molti club di prima fascia lo hanno puntato.

Pensa a lui il Manchester United, ad esempio, ma anche il Borussia Dortmund. Anche in Serie A Todibo piace: stando a quanto riferisce ‘L’Equipe’, infatti, Juventus e Napoli sarebbero nella cerchia delle società che avrebbero messo gli occhi sul 23enne difensore francese.

Non una missione semplice portarlo in Italia visto che il Nizza parte da una valutazione decisamente alta: 45 milioni di euro. Una cifra che difficilmente Juve e Napoli spenderanno per un difensore. L’interesse comunque c’è, Todibo piace ma il prezzo è elevato e la concorrenza molto folta.