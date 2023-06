Giuntoli alla Juventus, la telefonata che può sbloccare la situazione | CM.IT

Cristiano Giuntoli alla Juventus, la posizione di Aurelio De Laurentiis e come si può sbloccare la situazione

La Juventus attende la decisione di Massimiliano Allegri sull’offerta proveniente dall’Arabia Saudita, ma intanto non cambia i suoi piani.

Con Manna a cui è stato affidato per il momento il compito di fare mercato, i bianconeri devono capire se potranno inserire nell’organigramma societario Cristiano Giuntoli. L’attuale direttore sportivo del Napoli, legato al club azzurro da un contratto fino al 30 giugno 2024, è l’uomo a cui la Vecchia Signora vuole affidare la ricostruzione di una squadra che non alza un trofeo da ormai due anni.

Il problema è rappresentato da Aurelio De Laurentiis e dalla sua ferma opposizione al liberare il dirigente, tra i protagonisti della vittoria dello scudetto. Da questo punto di vista, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il presidente dei partenopei non ha modificato la sua posizione.

De Laurentiis, infatti, attende una chiamata da John Elkann, passo decisivo per dare il via libera al trasferimento di Giuntoli in Piemonte. Ad oggi, fin quando non arriverà la chiamata del presidente di Exor, non ci sono spiragli per liberare il direttore sportivo. Se poi lo scenario dovesse cambiare nei prossimi giorni, non è una cosa al momento prevedibile.

Calciomercato Juventus, fiducia bianconera per Giuntoli

Se sponda Napoli la situazione è quella che vi abbiamo presentato prima, fronte Juventus si registra un maggior ottimismo sulla buona riuscita dell’affare.

Sempre stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, i bianconeri sono fiduciosi sul fatto che per fine giugno De Laurentiis possa cedere e consentire a Giuntoli di abbracciare il progetto juventino.