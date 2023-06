Salvezza Sampdoria, UFFICIALE: “Data decisiva”

La Sampdoria ha vissuto una stagione drammatica sportivamente parlando; per il club blucerchiato, però, è in arrivo una data fondamentale

Una stagione, sportivamente parlando, drammatica; la Sampdoria difficilmente si dimenticherà di quanto successo nel 2022-2023. Il cammino in campionato è stato tragico con la squadra che, nonostante in campo abbia sempre dato il massimo, ha chiuso la stagione all’ultimo posto. Piazzamento che significa retrocessione e, per un popolo come quello blucerchiato, è un duro colpo da accettare; i tifosi della Sampdoria hanno dimostrato, nell’ultima stagione, tutto il loro amore verso una squadra che ha provato a lottare fino alla fine.

I numeri della Sampdoria, nell’ultima stagione, sono la perfetta fotografia delle difficoltà affrontate dal club: tre vittorie, dieci pareggi e venticinque sconfitte per un totale di diciannove punti con ventiquattro gol fatti e ben settantuno subiti. Numeri drammatici che potevano portare solamente ad una retrocessione.

Alle difficoltà di campo, però, i tifosi hanno dovuto affrontare anche la situazione extra calcistica che ha messo ancora più preoccupazione nel popolo blucerchiato. Facciamo riferimento, ovviamente, ai problemi societari che hanno portato la Sampdoria a vivere una stagione surreale con le contestazioni che non sono mancate. Uno dei periodi decisamente più neri nella storia della società ma, ora, sembra che il popolo blucerchiato possa tirare un sospiro di sollievo e pensare solo ed esclusivamente al campo.

Sampdoria, il venti giugno giornata chiave: si decide il futuro

E’ ufficialmente partito il countdown verso il venti giugno, data fondamentale per il futuro della Sampdoria. Matteo Manfredi, futuro proprietario della Samp insieme ad Andrea Radrizzani, ha sottolineato di essere molto soddisfatto per aver raggiunto un passo decisivo all’interno di quel percorso che deve portare all’acquisizione del club blucerchiato. E’ piuttosto forte l’ottimismo per il buon esito di una trattativa fondamentale per il futuro di una delle squadre più importanti per quanto concerne il calcio italiano.

Ma non è tutto perché sempre Matteo Manfredi ha sottolineato come il prossimo venti giugno sia una giornata da cerchiare in rosso per la Sampdoria; Manfredi ha poi continuato dicendo di aver fatto tutto ciò che era stato chiesto e come ci sia grande voglia di iscrivere il club alla prossima stagione calcistica dopo aver completato ogni dettaglio.

Notizia sicuramente positiva per i tifosi della Sampdoria che vedono la luce dopo una stagione sportivamente drammatica conclusa con la retrocessione. Il popolo blucerchiato è pronto a ripartire con la volontà e la speranza di tornare, immediatamente, nel massimo campionato italiano.