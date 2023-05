HIGHLIGHTS | Sampdoria in Serie B, l’incubo è realtà: passano Udinese ed Empoli

La Sampdoria targata mister Dejan Stankovic perde in trasferta contro l’Udinese e retrocede in Serie B: Empoli di corto muso al Castellani

Il verdetto più importante della giornata è arrivato. La Sampdoria guidata da Dejan Stankovic esce sconfitta dallo scontro con l’Udinese, andato in scena fra le mura della Dacia Arena. Questo ko, però, è ancora più pesante rispetti agli altri messi a referto in questa stagione, poiché condanna definitivamente i blucerchiati alla retrocessione in Serie B.

Un qualcosa che la compagine ligure, che sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua lunghissima e gloriosa storia, ha provato ad evitare fino all’ultimo, ma senza riuscirci. E alla fine l’incubo è diventato realtà, con quattro turni di anticipo, dopo undici anni trascorsi nella massima serie. La gara si è complicata non poco dopo appena nove minuti di gioco dal fischio d’inizio del direttore di gara, a causa della rete siglata da Roberto Pereyra. Il numero 37 bianconero riceve palla in verticale da Ebosele e con un tocco sotto batte Ravaglia, portando i friulani in vantaggio. Sempre nel primo tempo, al minuto 34 per la precisione, l’Udinese agguanta il raddoppio grazie alla rete firmata Masina. Il difensore è saltato nell’area blucerchiata con i tempi giusti e ha girato di testa un cross preciso di Lovric.

Serie A, Udinese-Sampdoria 2-0 ed Empoli-Salernitana 2-1: marcatori e classifica

Netta superiorità in campo da parte dei friulani, che dunque condannano la Sampdoria alla partecipazione alla cadetteria nella prossima stagione. Destino differente, invece, per l’Empoli guidato da Paolo Zanetti, il quale ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva stavolta ai danni della Salernitana.

I toscani, perciò, salgono a 38 punti in classifica e la salvezza è ormai praticamente cosa fatta. Decisive, in tal senso, le marcature siglate tra primo e secondo tempo da Nicolò Cambiaghi e Francesco Caputo. Inutile, poi, il gol nel finale di Krzysztof Piatek.

Udinese-Sampdoria 2-0: 9′ Pereyra (U), 34′ Masina (U)

Empoli-Salernitana 2-1: 37′ Cambiaghi (E), 63′ Caputo (E), 85′ Piatek (S)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 66, Lazio 64, Inter 63, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Fiorentina 46, Udinese 46, Monza 46, Torino 46, Bologna* 45, Sassuolo* 43, Empoli 38, Salernitana 35, Lecce 31, Hellas Verona 30, Spezia 27, Cremonese 24, Sampdoria 17.

*Una partita in meno