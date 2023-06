Non solo Acerbi, Inter-Lazio al lavoro per il doppio scambio

Non solo Acerbi, l’Inter guarda in casa Lazio anche per un altro colpo: ipotesi doppio scambio

La visita ieri del suo agente nella sede dell’Inter è stata un segnale e lo stesso Federico Pastorello ha sottolineato come la volontà del club nerazzurro sia quella di riscattare Francesco Acerbi.

Il difensore centrale ha disputato un’eccellente stagione in nerazzurro e il club è intenzionato a riscattarlo, anche per volere del tecnico Simone Inzaghi. Pastorello ha sottolineato come il riscatto sia molto vicino e come tutto fosse impostato. Non è escluso però che con la Lazio si parli anche di altro. In casa biancoceleste piace tanto Sergej Milinkovic-Savic, ma il serbo non è l’unico profilo gradito dalla dirigenza interista e apprezzato dal tecnico piacentino. Un altro nome che potrebbe essere oggetto di discussione è quello di Manuel Lazzari.

Non solo Acerbi, l’Inter punta Lazzari: la Lazio osserva due giovani

L’ex giocatore della Spal, in questo finale di stagione, ha perso il posto ai danni di Hysaj e se dovesse arrivare una buona proposta la Lazio potrebbe seriamente valutarla.

Il giocatore è sotto contratto con i biancocelesti sino al 2027, ma, sottolinea il ‘Messaggero’, l’Inter potrebbe inserirlo nei colloqui con la dirigenza capitolina. Oltre ad Acerbi quindi non è escluso un doppio-colpo dalla Lazio con anche Lazzari nella trattativa. Trattativa che, sottolinea il quotidiano romano, potrebbe vedere anche l’inserimento di un paio di giovani della Primavera nerazzurra. Convincere Lotito non è facile, ma il presidente capitolino osserva con attenzione i giovani di proprietà dei vice-campioni d’Europa. In particolare in casa Lazio piacciono il terzino Zanotti, difensore destro recentemente protagonista con la nazionale under-20 di Nunziata e il centrocampista Giovanni Fabbian, quest’anno autore di un’eccellente stagione in prestito in Serie B con la maglia della Reggina. Due giovani su cui l’Inter punta molto e non è detto che il club decida di cedere entrambi comunque ad una diretta rivale per i primi posti in classifica.