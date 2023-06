Fulmine a ciel sereno Inter, assalto a Koulibaly: lo hanno fatto ancora

Calciomercato Inter, dalla Francia trapelano importanti aggiornamenti sul futuro di Koulibaly. Blitz a sorpresa per il difensore del Chelsea

Il blitz londinese di Piero Ausilio è servito per tastare il terreno su più fronti. Dopo aver cominciato a lavorare ai fianchi per Lukaku, infatti, l’Inter ha provato ad allargare il fronte con il Chelsea per capire i margini di manovra anche per Koulibaly.

Al momento la doppia proposta di prestito avanzata dai nerazzurri non ha convinto i Blues, che hanno respinto immediatamente l’offerta. Il tempo, però, sa essere ottima consigliere in questo tipo di circostanze, soprattutto se Lukaku e Koulibaly dovessero effettivamente mettere in cima alla lista dei desideri la possibilità di approdare in nerazzurro. Le sorprese, però, sono sempre dietro l’angolo. L’ex difensore del Napoli, infatti, è seguito con interesse anche da altri club europei, che direttamente od indirettamente hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Ma non solo.

Intrigo Koulibaly, le ultime dalla Francia: inserimento a sorpresa

Secondo quanto riferito da footmercato.net, infatti, nella corsa per arrivare a Koulibaly si sarebbe inserito anche un club saudita. Dopo aver provato in tutti i modi a convincere Leo Messi, che poi ha scelto di approdare all’Inter Miami, l’Al-Hilal sarebbe sceso in campo anche per Koulibaly, pronto a formalizzare un’offerta importante per il difensore a stretto giro di posta.

Considerato non più incedibile dal Chelsea, l’ex pilastro del Napoli si sta guardando intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile. I londinesi, però, non hanno alcuna intenzione di svenderlo, anche e soprattutto alla luce dell’esoso investimento fatto per lui meno di un anno fa. L’Al-Hilal potrebbe a questo punto scompaginare le carte in tavola, stuzzicando il calciatore e il Chelsea con cifre da capogiro. Decisiva, come spesso avviene in questo genere di situazioni, sarà la volontà del calciatore. Staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti importanti in tal senso o se anche questa volta il tentativo dell’Al-Hilal andrà a vuoto.