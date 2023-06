Milinkovic-Savic al posto di Barella: la scelta è stata presa

Il serbo potrebbe diventare il sostituto ideale del centrocampista nerazzurro in caso di partenza sul mercato

Come un fulmine a ciel sereno, nelle scorse ore in casa Inter è piombata una ricca offerta dalla Premier League. A spaventare i nerazzurri come raccontato su Calciomercato.it ci ha pensato infatti il Newcastle del fondo Pif, interessato al cartellino di Nicolò Barella e pronto a spingersi sui 60 milioni di euro pur di concedersi un primo importante regalo in vista della prossima Champions League.

Proposta che chiaramente ha incontrato la resistenza dei dirigenti nerazzurri, i quali considerano intaccabile l’ex centrocampista del Cagliari. Solamente a fronte di un rilancio da oltre 80 milioni di euro, l’Inter potrebbe quantomeno sedersi al tavolo delle trattative ed iniziare una discussione per il suo top player. Ad oggi, in ogni caso, sia club che calciatore non hanno alcuna intenzione di dirsi addio forti di un contratto in scadenza nel giugno 2026.

Non è comunque da escludere una nuova folle offerta dalla Premier League. In passato, ad esempio, era stato il Liverpool di Jurgen Klopp a sondare il centrocampista nerazzurro e la prestazione di personalità messa in campo da Barella nella finale di Champions League persa con il Manchester City, potrebbe aver nuovamente acceso i riflettori del campionato inglese sul suo nome. Come ribadito, solo un’offerta da capogiro potrebbe abbattere le barricate costruite dall’Inter.

Calciomercato Inter, scelto Milinkovic-Savic al posto di Barella

Qualora l’addio ad oggi improbabile di Nicolò Barella dovesse diventare realtà, non mancherebbero comunque i sostituti già nel mirino dei dirigenti nerazzurri.

Tra questi, nel sondaggio lanciato sui social di Calciomercato.it, chi ha raccolto il più alto indice di gradimento tra i tifosi interisti è stato Sergej Milinkovic-Savic con il 55,4% dei voti. Il centrocampista della Lazio, in scadenza tra un anno, potrebbe infatti lasciare la maglia biancoceleste. Al secondo posto un altro obiettivo molto forte dei nerazzurri come Davide Frattesi al 31,5%, davanti ad Adrien Rabiot al 7,6% e vicino all’addio dalla Juventus a costo zero. Ultimo posto per un vecchio pallino come Franck Kessie del Barcellona con il 5,4% dei voti.