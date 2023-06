Mbappe, il PSG pensa al sostituto: pronti 80 milioni

In questa finestra di mercato bisogna fare molta attenzione intorno alla figura di Mbappe con il PSG alla ricerca di un sostituto

Uno dei giocatori più forti del mondo e destinato, nei prossimi anni, a dominare la scena calcistica; dopo un periodo decisamente lungo di duopolio Ronaldo-Messi, è iniziata l’era di Mbappe. Nell’ultimo Mondiale (giocato in Qatar) ha disputato una competizione ad altissimo livello; se la sua Francia ha portato la finale contro l’Argentina ai calci di rigore, il merito è solo del talentuoso attaccante capace di realizzare una splendida tripletta.

La sconfitta in finale non può cambiare il giudizio su un giocatore capace di esprimersi, a quel mondiale, a grandissimi livelli. Attaccante straordinario, con una velocità fuori dal comune e la capacità di essere assolutamente letale all’interno dell’area di rigore; oltre alla Francia se lo gode il PSG anche se il rapporto con il club parigino potrebbe terminare prima del previsto.

Negli ultimi giorni, infatti, è uscita fuori la notizia di come l’attaccante avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con il club francese; ricordiamo che Mbappe va a scadenza nel 2024 e questo mette il club francese in una posizione decisamente scomoda. Perdere a parametro zero un giocatore come Mbappe sarebbe delittuoso e, per questo, l’unica possibilità che ha il PSG per guadagnare soldi è cederlo in questa sessione di mercato. Le squadre che possono permettere l’attaccante francese sono pochissime e tra queste troviamo, sicuramente, il Real Madrid; le Merengues hanno bisogno di un centravanti e l’eventuale arrivo del classe 1998 sposterebbe, e non poco, gli equilibri della prossima Liga. Il PSG, però, deve anche pensare a come tutelarsi perché la possibile partenza di Mpabbe obbligherebbe la società a tornare sul mercato.

PSG, il post Mbappe si chiama Goncalo Ramos: pronta super offerta

Come detto il PSG, in caso dovesse dire addio a Mbappe, avrebbe bisogno di un sostituto per andare a rinforzare il reparto offensivo. Stando a quanto riportato da A Bola, quotidiano sportivo portoghese, il club francese avrebbe messo gli occhi su Goncalo Ramos. L’attaccante, classe 2001, è in forza al Benfica e in questa stagione ha confermato quanto di buono si è sempre detto su di lui.

Ventisette i gol messi a segno tra tutte le competizioni e anche un Mondiale, disputato in Qatar con il suo Portogallo, da grande protagonista. La clausola rescissione è stata fissata a centoventi milioni, a dimostrazione di come sia un giocatore di altissime qualità nonostante i suoi ventuno anni (ventidue il venti giugno).

Il PSG, sempre secondo le informazioni di A Bola, sarebbe pronto a mettere sul piatto ottanta milioni di euro; cifra sicuramente importante anche se la differenza, con la clausola rescissoria, è ancora molta. A fare la differenza potrebbe essere la voglia di Ramos di fare un salto di qualità importante per la propria carriera. Il PSG, dunque, sembra aver individuato il sostituto di Mbappe; non ci resta che aspettare per capire lo sviluppo di un possibile intreccio di mercato decisamente importante.