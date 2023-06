L’Inter anticipa Milan e Juve. Ma servono 40 milioni

Ausilio a Londra, diverse trattative in ballo con le big di Premier League. L’Inter prova l’affondo per l’attaccante che piace anche a Juventus e Milan

Blitz londinese per Piero Ausilio dopo la cena di martedì sera con il Sassuolo per Frattesi e il vertice in sede con Simone Inzaghi.

L’Inter lavora su più fronti, con il Ds nerazzurro che mercoledì è volato a Londra in primis per incrociare il Chelsea per discutere del futuro di Romelu Lukaku. A ruota i discorsi si sono spostati su Koulibaly, senza dimenticare l’interesse dei ‘Blues’ per Onana. Il Chelsea però al momento non apre al prestito dell’ex difensore del Napoli, così come al rinnovo del prestito di ‘Big Rom’. Gli inglesi vogliono prima capire le intenzione del nuovo allenatore Pochettino su Lukaku ed eventualmente vorrebbero monetizzare dalla cessione del belga. Lukaku comunque spinge per la permanenza a Milano e sarebbe anche disposto ad abbassarsi l’ingaggio pur di restare alla corte di Inzaghi.

Calciomercato Inter, Ausilio in pressing su Balogun

L’unico inamovibile in attacco – a meno di offerte irrinunciabili – è Lautaro Martinez, mentre Dzeko e Correa vanno verso l’addio.

Il bosniaco tratta con il Fenerbahce, l’argentino ex Lazio invece non ha convinto nelle stagioni a Milano ed è nella lista dei cedibili della dirigenza di Viale della Liberazione. Anche per questo l’Inter vaglia altri profili per il reparto offensivo, nel quale spicca Folarin Balogun di proprietà dell’Arsenal. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport, Ausilio avrebbe avuto dei contatti anche con i ‘Gunners’ per capire i margini di trattativa per il giovane talento statunitense. L’Arsenal non aprirebbe però al prestito proposto dall’Inter, valutando il giocatore almeno 40 milioni di euro dopo i 21 gol segnati in Francia con la maglia del Reims. Oltre ai nerazzurri, Balogun ha attirato l’interesse anche di Milan e Juventus in Serie A.