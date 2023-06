Lascia l’Inter per il Milan, arrivano conferme

Movimenti in casa Milan per la prossima stagione e un possibile innesto in arrivo dall’Inter: conferme in arrivo

La nuova era del Milan, dopo gli addii di Maldini e Massara, è iniziata. I rossoneri stanno iniziando a progettare la stagione che verrà e l’intenzione di Cardinale e del resto della dirigenza è dare innesti importanti a Pioli. Con un acquisto che potrebbe arrivare dall’Inter e rumours che sembrerebbero trovare conferma.

Diversi i nomi caldi accostati ai rossoneri in questa fase. Specialmente a centrocampo. Ha ripreso vigore la pista Kamada, prossima a concretizzarsi, come raccontato da Calciomercato.it. La nostra redazione vi ha raccontato anche la sfida tra Milan, Napoli e Barcellona per Guido Rodriguez, che trova conferme su ‘Repubblica’. Sempre sul quotidiano, si torna a parlare del colpo a zero in uscita dall’Inter: Roberto Gagliardini, che, una volta esaurito il contratto con i nerazzurri, può cambiare sponda del Naviglio e vestire la maglia rossonera.