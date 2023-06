Tanti giovani e una nuova pista: il Milan a caccia dell’attaccante

Le ultime sull’attacco rossonero: il Diavolo si muove per migliorare il pacchetto offensivo a disposizione di Stefano Pioli

Sono giorni intensi per il Milan. Dopo l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, la squadra mercato, capeggiata da Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, sta lavorando senza sosta per provare a recuperare il tempo perduto. Questa viene considerata una fase di semina e la speranza dalle parti di via Aldo Rossi è che ben presto si possa passare alla raccolta.

Il Milan ha bisogno di migliorare la rosa in ogni reparto e proprio per questo sono davvero tantissimi i profili finiti sulle scrivanie dei due dirigenti. Uno degli obiettivi primari, però, è quello di rafforzare il reparto offensivo: serve un centravanti che possa affiancare Olivier Giroud, dopo che la scommessa Divock Origi non ha funzionato. Troppo pochi i due gol del belga, per poter credere di dargli una seconda possibilità. L’addio di Zlatan Ibrahimovic, poi, non lascia dubbi in merito a questa necessità.

Così il nome che è balzato in pole position è quello di Marcus Thuram. Il Milan – come raccontato su Calciomercato.it – è in pressing sull’attaccante, per il quale si è mosso già ad aprile, ma la concorrenza è importante. Il Psg è certamente l’insidia maggiore, anche se non vanno sottovalutati i club di Premier League e l’Atletico Madrid. La trattativa per il francese non andrà per le lunghe, ma è evidente che serve muoversi fin da subito per altri profili.

Milan, nuovo bomber: ecco le idee di Moncada

In questi giorni si sta parlando tanto di Taremi e Scamacca, ma non possono essere gli unici. Il Porto è sta sempre una bottega cara e strappargli l’iraniano non sarà facile. Per l’italiano, invece, c’è da fare i conti con la Roma, che come scritto su queste pagine si sta muovendo con Tiago Pinto per anticipare tutti.

Per il Milan, dunque, servono nomi nuovi, che possano soddisfare le esigenze di Stefano Pioli. Uno di questi può essere sicuramente Santiago Gimenez, classe2001 del Feyenoord, reduce da una stagione importante con 28 gol in 50 partite. Il suo entourage meno di un mese fa è stato a Casa Milan, così come Enzo Raiola. Chissà che con il noto agente non si sia parlato di Brian Brobbey, classe 2002, che con la maglia dell’Ajax di reti ne ha messi a segno ben 14.

Ma attenzione, anche, ad un altro attaccante che piace tanto a Moncada, Hugo Ekitike. Il suo profilo può intrecciarsi con quello di Thuram. La punta, presa la scorsa estate dal Psg in prestito con diritto di riscatto, è pronto a fare le valigie dopo aver giocato davvero poco e un approdo sotto la Torre Eiffel del figlio di Lilian non farebbe altro che allontanarlo di più.

Milan, il punto sui giovani

C’è, infine, da fare i conti con i giovani attaccanti di proprietà del Diavolo. Nasti e Lazetic torneranno dai prestiti, ma entrambi sono destinati a fare le valigie, per una nuova avventura, magari nel massimo campionato o in una squadra di alta classifica in Serie B.

Discorso diverso per Lorenzo Colombo che ha già maturato queste esperienze e dopo la stagione positiva al Lecce, potrebbe rimanere a completare il pacchetto offensivo. Il club salentino ha annunciato il suo riscatto, ma il Milan non tarderà ad esercitare il contro-riscatto per riportarlo Milano. Sarà l’estate a dirci come sarà composto l’attacco rossonero: ad oggi l’unica certezza è Olivier Giroud, ma le quotazioni di Colombo sono in netto rialzo.