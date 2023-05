Milan, Raiola in sede: il motivo dell’incontro | FOTO ESCLUSIVA

Il Milan di Stefano Pioli tornerà ad allenarsi solamente domani. Dopo il successo contro la Sampdoria, il mister ha concesso due giorni di libertà alla squadra, per ricaricare un po’ le batterie

Chi ha continuato a lavorare è invece Paolo Maldini e Frederic Massara. La dirigenza è a lavoro per il futuro, in vista di un mercato che vedrà i rossoneri ancora una volta protagonisti. Anche oggi non sono mancati gli incisi a Casa Milan. Non è arrivato Rafael Leao, come molti speravano, ma il suo annuncio non tarderà ad arrivare, verosimilmente già in settimana.

Oggi pomeriggio, però, ha varcato i cancelli della sede di via Aldo Rossi, Enzo Raiola, come testimoniano le immagini di Calciomercato.it. Con il noto agente i rossoneri hanno da poco chiuso i rinnovi di Ismael Bennacer e del giovanissimo Alesi. È probabile che si sia fatto un punto della situazione dopo il brutto infortunio dell’algerino. Dal Milan fanno sapere che si è trattato solo di una visita di cortesia. È probabile che si sia parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, anche se l’attaccante ormai si ‘autogestisce’

Visti gli ottimi rapporti tra le parti, come testimoniano i rinnovi sopracitati, in futuro sulla scrivania di Maldini e Massara sono pronti a finire altri nomi.

Attenzione così a Brian Brobbey, un profilo non nuovo dalle parti di Casa Milan. Il classe 2002 ha realizzato 14 gol con la maglia dell’Ajax ed è pronto a spiccare il volo.