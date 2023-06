Juventus, UFFICIALE: lascia Allegri per un’altra panchina

Continua il momento di difficoltà in casa Juventus con Allegri costretto a salutare un elemento. Andiamo a vedere di chi si tratta

Inutile negarlo: la stagione della Juventus è stata negativa su tutti i fronti. Per quanto riguarda il campo, i bianconeri non sono mai stati in lotta per lo scudetto e la penalizzazione non può essere l’alibi per quanto fatto in Serie A visto i dieci punti di distanza dalla vetta prima che arrivasse il meno quindici in classifica. Molto più negativo il percorso nelle coppe dove i ragazzi di Allegri sono stati eliminati ai gironi di Champions e sono usciti in semifinale sia di Coppa Italia sia di Europa League.

Proprio Allegri è finito al centro della critica per il gioco (considerato non all’altezza del calcio attuale) sia per la mancata valorizzazione di alcuni elementi come, ad esempio, Vlahovic e Chiesa che non sono riusciti ad esprimersi al meglio delle loro potenzialità. Il futuro del tecnico, però, sembra essere ancora in bianconero nonostante la ricca offerta arrivata dall’Arabia; l’allenatore, infatti, vuole resta alla Juve e ha l’obiettivo di riportare il club dove merita di stare dopo due stagioni senza aver vinto un trofeo.

Se il futuro di Allegri sembra deciso lo stesso non si può dire per i suoi giocatori; in questa finestra estiva di mercato, infatti, sono diversi gli elementi che rischiano di lasciare il club bianconero anche a causa della mancata qualificazione Champions. Tra questi dobbiamo citare, per forza di cose, Rabiot, Vlahovic e Chiesa; si tratta di tre elementi fondamentali nel sistema di gioco bianconero ma che, per un motivo o per un altro, sono a rischio addio. Chi, invece, ha ufficialmente lasciato la Juventus è Paolo Bianco.

Paolo Bianco al Modena: ecco che ruolo ricopriva alla Juve

Abbiamo detto di come Paolo Bianco abbia lasciato la Juventus per diventare il nuovo allenatore del Modena, il club che nella passata stagione ha chiuso il campionato di Serie B al decimo posto. L’ex difensore (ha vestito anche la maglia del Cagliari) dice addio ai bianconeri dove rivestiva il ruolo di collaboratore tecnico.

Paolo Bianco è pronto, dunque, a vivere una nuova esperienza e a prendersi le responsabilità da allenatore; essere stato al fianco di Allegri lo avrà sicuramente aiutato e potrà essere fondamentale nel corso della prossima stagione quando dovrà fare del suo meglio per portare il Modena il più in alto possibile.