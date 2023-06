Inter, ecco perché Milinkovic è meglio di Frattesi per Inzaghi

Si è concluso ieri il summit tra la società nerazzurra, la dirigenza e l’allenatore Simone Inzaghi. Il tecnico ha chiesto garanzie e se Brozovic parte, ha chiesto Milinkovic. Ma si lavora anche su Frattesi

Archiviata la finale di Champions League contro il Manchester City, l’Inter si può dedicare totalmente al calciomercato. Per l’anno prossimo l’obiettivo è già definito, i nerazzurri vogliono cucire sul petto la seconda stella.

Per farlo sta pensando di costruire una squadra competitiva. L’arrivo in finale di Champions ha garantito alle casse dell’Inter 98 milioni di euro, abbastanza per non essere costretta a cedere un big. Questo però non significa che l’Inter non venderà nessuno, anzi. Onana ha addosso gli occhi del Chelsea, pronto a offrire 60 irrinunciabili milioni. E a centrocampo attenzione anche a Marcelo Brozovic.

Proprio su quest’ultimo l’Inter sta ragionando molto, pensando già a un sostituto. Nel caso in cui il croato partisse, però, il sostituto non sarebbe un regista. L’Inter ha già testato, con ottimi risultati, Calhanoglu in quel ruolo e Asllani sarebbe la sua riserva. Ecco perché Marotta e Ausilio stanno lavorando per una mezzala. In cima alla lista dei desideri ci sono Frattesi e Milinkovic Savic. Chi dei due sarebbe meglio per Simone Inzaghi?

Davide Frattesi rappresenterebbe un’operazione più semplice e forse anche più vantaggiosa. I rapporti con il Sassuolo sono ottimi, il centrocampista è più giovane (classe 1999) e per portarlo a Milano l’Inter potrebbe inserire un paio di contropartite come Mulattieri e/o Fabbian. Come caratteristiche tecniche, però, Frattesi è molto simile a Barella. 7 gol nella stagione appena conclusa, centrocampista utile sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Alto 184cm, veloce, abile nel dribbling e dotato di buna resistenza fisica.

Sergej Milinkovic Savic, che quest’anno ha chiuso la stagione con 9 reti e 8 assist, classe 1995, è sicuramente un giocatore di maggiore esperienza e soprattutto che Inzaghi già conosce bene avendolo allenato alla Lazio. 192cm x 82kg, uno dei giocatori più forti nel gioco aereo in Italia. Ottimo nei tiri dalla distanza, giocatore offensivo prezioso però anche in fase difensiva, in particolare sulle palle inattive. Dunque, tra i due, sicuramente Milinkovic sarebbe più adatto al gioco del tecnico piacentino, che di fatto lo preferirebbe al centrocampista neroverde.

Milinkovic Savic, cosa serve per portarlo a Milano

Come già detto, Simone Inzaghi preferirebbe il Sergente ma bisogna trovare un accordo con Claudio Lotito che non vuole svendere il suo centrocampista.

Considerando, però, che il presidente della Lazio in passato ha rifiutato offerte monstre e ora, con il contratto del serbo in scadenza nel 2024, rischierebbe di perderlo a zero, potrebbe accontentarsi anche di una cifra intorno ai 30 milioni. L’agente del centrocampista Kezman sarebbe già stato contattato e il giocatore avrebbe già dato la sua disponibilità per trasferirsi dalla capitale a Milano. L’Inter potrebbe pensare di lavorare con la Lazio per una trattativa unica Acerbi + Milinkovic.

I biancocelesti, però, devono trovare il prima possibile un sostituto. E i nerazzurri vendere Brozovic.