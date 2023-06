Iniziata la missione inglese dell’Inter: è già a Londra

Il mercato dell’Inter è entrato definitivamente nel vivo: via al blitz nella capitale inglese di Ausilio. Ecco i nomi sul tavolo

Archiviata una stagione che ha comunque regalato tantissime soddisfazioni, l’Inter sta già pianificando le prossime mosse di mercato. Dopo il vertice di ieri con Inzaghi, Baccin e Marotta, Ausilio è volato a Londra per imprimere una svolta importante ad alcune trattative sia in entrata che in uscita.

Il perno attorno al quale ruoterà una parte cospicua delle attenzioni in casa nerazzurra è rappresentato da Onana. Come svelato in più di una circostanza da calciomercato.it, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta intrigante per il portiere camerunese, l’Inter non potrebbe non prenderla in considerazione, avendo già sondato diversi profili per la porta. Il discorso con il Chelsea, però, è molto più ampio e comprende anche la questione Lukaku, il cui futuro è un rebus ancora tutto da sbrogliare. Da capire poi se ci saranno i presupposti giusti per innescare un maxi domino ed inserire eventualmente nella trattativa per Onana uno tra Koulibaly, Loftus-Cheek e Chalobah: si tratta di profili che intrigano non poco l’Inter, che li ha già sondati in tempi e modi diversi.

Ausilio comunque è già a Londra ed incontrerà presumibilmente gli uomini mercato del Chelsea già stasera o al massimo domani. Si preannunciano ore molto calde sotto questo punto di vista: staremo a vedere cosa succederà.