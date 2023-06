Galtier-Napoli, pista caldissima: la situazione

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis deve ancora decidere il nome del nuovo allenatore: Galtier in ascesa, la situazione

Questo no, questo forse, questo… Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis continua a sfogliare la margherita ma non è arrivato ancora alla stretta finale. Il nome del nuovo allenatore azzurro non c’è ancora, anche se la rosa (che secondo il patron era di 40 nomi) si sta restringendo sempre di più.

Ormai si può parlare di 4-5 profili, senza però escludere il colpo di teatro, anzi di cinema visto che è questo il campo preferito dal numero uno del club campione d’Italia. Come raccontato da Calciomercato.it, per De Laurentiis sono giorni di incontri e riflessioni. Senza contratto, o comunque liberi dal 30 giugno senza clausola, e di alto o altissimo profilo: ad oggi, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, tutti gli allenatori che rispecchiano queste caratteristiche sono da considerare potenziali candidati per la panchina azzurra.

Caratteristiche che potrebbero rispecchiare alla perfezione il profilo di Christophe Galtier, in procinto di lasciare il Paris Saint-Germain per essere sostituito da Nagelsmann. Proprio il tecnico francese è da considerare una pista molto calda in questo momento, anche se deve ancora liberarsi dalla società parigina. Novità potrebbero arrivare nei prossimi giorni e dare l’accelerata decisiva alla sua candidatura.

Calciomercato Napoli, non solo Galtier: tutti i nomi

Galtier nome caldo, forse caldissimo, ma non ancora l’unico per la panchina del Napoli. Restano in piedi anche le altre candidature, come quella di Paulo Sousa, per il quale ci sarebbe però da pagare la penale alla Salernitana.

Libero è anche Rudi Garcia, uno degli allenatori con il quale Aurelio De Laurentiis si è incontrato, ricevendone una buona impressione. Nelle scorse settimane tra i profili sondati dal patron c’è stato anche Luis Enrique che, per stessa ammissione del presidente del Napoli, ambisce ad una panchina di Premier League.

Tutti però possono essere tenuti ancora nel novero dei potenziali allenatore della squadra campione d’Italia. L’eredità di Spalletti deve ancora essere assegnata, nei prossimi giorni può esserci l’affondo decisivo: ad oggi il nome di Galtier è caldissimo, ma può – al momento – essere definito ancora quello giusto.