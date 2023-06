Riflessioni De Laurentiis, le ultimissime sul nuovo allenatore del Napoli | CM.IT

Ultimi aggiornamenti sulla scelta dell’allenatore da parte del Napoli: da Paulo Sousa a Garcia e Galtier, finendo con la suggestione Zidane

Continua la ricerca di un allenatore da parte del Napoli. Sancito il divorzio da Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis si è messo a caccia di un nuovo tecnico che possa guidare la squadra azzurra nella difesa dello scudetto e nel cammino Champions.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, sono giorni di riflessioni per il patron dei partenopei. Dopo l’incontro con Paulo Sousa che sembrava potesse rappresentare la svolta, con il sì del tecnico portoghese, il presidente del club campano sta riflettendo e tiene in piedi anche altre piste.

Ad esempio, sempre stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, De Laurentiis ha un dialogo aperto con Rudi Garcia, profilo che il patron trova anche molto gradevole dal punto di vista personale. Restando in Francia, continuano i contatti con Galtier, un nome che era già stato accostato al Napoli ai tempi dell’acquisto di Osimhen dal Lille.

Calciomercato Napoli, tutti i nomi per il post Spalletti

L’idea francese stuzzica il numero uno del club azzurro che va alla ricerca di un profilo che dia spessore internazionale al progetto. Così, stando sempre ad indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, tutti gli allenatori sotto contratto o che si possono liberare entro il 30 giugno, senza clausole, sono – soprattutto se di alto o altissimo profilo – sono opzioni possibili per il Napoli.

Ad oggi, tanto per dire, anche Zidane sarebbe un nome potenziale. De Laurentiis sta avendo colloqui in tre lingue (italiano, francese e inglese) con tanti allenatori e sta parlando anche con numerosi esponenti del mondo del calcio. In questo modo si sta facendo più chiaro il quadro che porterà alla scelta dell’allenatore.

Come detto, l’idea francese stuzzica il Napoli, così come un nome internazionale, ma questo non esclude un profilo italiano. De Laurentiis per ora riflette: presto arriverà il momento di chiudere e svelare il nome del nuovo allenatore.