Frattesi e Zaniolo alla Juventus: Bonucci lo dice chiaramente

Leonardo Bonucci si è soffermato anche sul mercato della Juventus e ha fatto i nomi di Zaniolo e Frattesi: cosa sta succedendo

Con Allegri che sembra destinato a restare alla Juventus e respingere la lauta offerta saudita, i bianconeri devono ora concentrarsi sui rinforzi per far sì che la squadra possa tornare a competere per la vittoria.

Il nuovo corso juventino sarà incentrato soprattutto su profili giovani, ma ovviamente già pronti a calcare un palcoscenico importante come quello dell’Allianz Stadium e vestire una maglia pesante come quella bianconera. Profili come quelli degli italiani Nicolò Zaniolo e Davide Frattesi, entrambi impegnati in Nazionale con la semifinale della Nations League in programma domani.

Per Frattesi, come raccontato da Calciomercato.it, in corsa oltre i bianconeri ci sono anche Inter e Roma che può mettere sul piatto Volpato. Intanto dei due obiettivi juventini ha parlato anche Leonardo Bonucci ai microfoni di ‘Sky’.

Calciomercato Juventus, Bonucci su Frattesi e Zaniolo

Bonucci non risparmia un messaggio a Frattesi e Zaniolo, entrambi obiettivi di mercato della Juventus.

Il difensore, che nel 2024 si ritirerà, ha risposto così alla domanda su Zaniolo e Frattesi alla Juve: “Dovete chiedere a chi fa il mercato della Juve. Sono due prospetti per l’Italia che verrà e gli auguro di fare esperienza in questo tipo di partite, perché nelle grandi squadre serve capire i momenti della partita. Loro hanno tutte le qualità per vestire le maglie delle grandi squadre”.

Oltre il mercato, Bonucci parla ovviamente anche di Nazionale: “Vincere non fa mai male. Vogliamo arrivare in finale, incontriamo una grande nazionale. Da parte nostra c’è consapevolezza”.

Infine, il difensore ha raccontato l’umore degli interisti: “Come gruppo stiamo bene. Sono arrivati i ragazzi dell’Inter dispiaciuti ma pronti a ripartire. Il calcio è così, ma ti assicura la rivincita in tempi brevi”.