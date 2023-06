Vlahovic e non solo: blitz a Londra e doppio addio Juve

Futuro sempre più in bilico per Vlahovic e per altri calciatori della Juventus, cessioni in vista: il viaggio a Londra e gli scenari

La Juventus di domani deve ancora prendere forma, con tante incognite da sciogliere. Il destino di Massimiliano Allegri, la decisione dell’Uefa sull’eventuale squalifica dalle coppe europee, i margini operativi di manovra sul mercato. Proprio da questo punto di vista, i bianconeri sembrano, al momento, intenzionati a capire a quali cessioni dovranno procedere, per monetizzare il più possibile.

Il nome più caldo, non c’è bisogno di dirlo, è quello di Dusan Vlahovic, per il quale la Juventus un anno e mezzo fa ha effettuato un investimento davvero importante. Ma il suo rendimento a Torino è stato deludente (14 reti in 42 presenze quest’anno) e il giocatore, in un club oltretutto ridimensionato dall’Europa ‘minore’ (bene che andasse), sta pensando seriamente di cambiare aria. Vlahovic vuole lasciare la Juventus, ma come raccontato da Calciomercato.it per il momento club come il Bayern Monaco non hanno accelerato con decisione. Dal canto suo, la dirigenza bianconera riflette sull’opportunità di un addio, ma solamente a cifre importanti, intorno agli 80 milioni e del tutto cash, senza contropartite.

Juventus, Manna in Inghilterra: insieme a Vlahovic, doppia cessione da oltre 100 milioni

Giovanni Manna, direttore sportivo bianconero in pectore, si è recato nel weekend a Londra, per movimenti importanti per il futuro di Vlahovic ma non solo.

Sul piatto infatti c’è anche la questione Dejan Kulusevski, non riscattato per il momento dal Tottenham. Gli ‘Spurs’ non intenderebbero versare più di 20 milioni, oltre ai 10 già pagati, per acquistare definitivamente lo svedese, da capire se la Juventus accetterà o meno. Quanto a Vlahovic, il nome piace e molto al Chelsea, che vorrebbe subito passare ai fatti, ma ha tentato di inserire nel discorso con Manna delle contropartite, comprese Loftus-Cheek e Lukaku, vista la necessità di alleggerire i conti. I bianconeri hanno detto di no a scambi, ma il discorso ripartirà.