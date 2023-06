Resta alla Juventus se rimane Allegri: il big chiede garanzie

Tanti nodi da sciogliere in casa Juventus, una permanenza eccellente tra i bianconeri è legata a quella di Massimiliano Allegri

Ancora tante incertezze sulla Juventus che verrà. A cominciare dal futuro di Massimiliano Allegri, tentato dall’offerta pazzesca dell’Al Nassr: 45 milioni di euro in tre anni, come raccontato da Calciomercato.it.

Juve che è dunque in sospeso e in attesa della decisione dell’allenatore. Con una cifra in ballo che inevitabilmente necessita di qualche riflessione da parte sua, il livornese è piuttosto combattuto al di là del legame con l’ambiente. E’ altrettanto inevitabile che dalla conferma o meno del tecnico passeranno moltissime delle strategie che verranno in termini di calciomercato. E c’è una persona in particolare che starebbe aspettando di conoscere la decisione dell’allenatore.

Calciomercato Juve, Allegri decisivo per trattenere Rabiot: gli scenari

La permanenza in panchina di Allegri potrebbe andare di pari passo con quella di un calciatore che in questa stagione è stato probabilmente il migliore, ma che è al momento vicinissimo all’addio.

Parliamo naturalmente di Adrien Rabiot, che dopo essere stato a un passo dalla partenza ad agosto ha messo insieme la migliore stagione in carriera con 11 reti totali. Una leadership tecnica maturata soprattutto grazie al rapporto con Allegri e secondo ‘Tuttosport’ sarebbe questa una delle condizioni per la permanenza del francese. Ossia, ritrovarsi in ritiro con lo stesso tecnico.

Diversamente, la proposta bianconera di un annuale a 7 milioni di euro cadrebbe nel vuoto, stanti anche le perplessità per una Juventus fuori dalla Champions e a rischio anche di esclusione totale dall’Europa in caso di ulteriore intervento da parte dell’Uefa. Le riflessioni sono comunque in corso, la sensazione è che per sapere cosa avrà deciso Rabiot in un senso o in un altro si debba arrivare molto a ridosso della scadenza del 30 giugno, quella della scadenza del suo contratto.