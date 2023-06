Marco Verratti in Serie A: trattativa col Psg

Il centrocampista italiano potrebbe approdare nel massimo campionato: ecco chi sarebbe in trattativa con i francesi

Marco Verratti in Serie A. L’italiano, che il prossimo 5 novembre compirà 31 anni, sarebbe il grande obiettivo per rafforzare il centrocampo di una delle big del massimo campionato.

Stiamo parlando della Roma e a sganciare la bomba, durante la diretta di TvPlay, è stato Enrico Camelio. I giallorossi ne avrebbero così parlato con il Psg per riuscire a trovare una soluzione, per riportare in Italia il calciatore pescarese.

Per la Roma, che si è mossa in anticipo rispetto alla concorrenza, mettendo le mani su Aouar e Ndicka, che è sbarcato nella Capitale in mattinata, sarebbe dunque pronta a mettere a segno un altro super colpo.

Con i Friedkin al comando e Jose Mourinho in panchina, d’altronde, nulla appare impossibile ed è la storia recente a dirlo. La scorsa estate non erano certo in tanti a credere nel possibile acquisto di Paulo Dybala. L’argentino, svincolatosi dalla Juventus, era un affare per tutti. E’ stato così accostato a Inter e Milan, oltre che a Napoli e Monza, ma alla fine l’ex Palermo ha vestito il giallorosso facendo innamorare ogni singolo tifoso della Roma.

C’erano aspettative altissime anche per Georginio Wijnaldum, ma la stagione dell’olandese è stata condizionata pesantemente dall’infortunio. La sua permanenza nella Capitale appare difficile, ma l’affare portato a termine la scorsa estate è un’ulteriore dimostrazione, che forse Marco Verratti alla Roma non è così impossibile. Anche se lo stipendio non può non risultare un ostacolo.

Roma-Verratti, ostacolo stipendio

L’italiano, sbarcato a Parigi nella stagione 2011/2012, dopo la grande stagione da protagonista col Pescara in Serie B, ha rinnovato diverse volte il suo contratto, dimostrandosi legato al Psg.

L’ultimo prolungamento è arrivato lo scorso settembre, un nuovo accordo fino al 30 giugno 2026, a circa 9 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio davvero importante, ma la Roma potrebbe usufruire del Decreto Crescita, che farebbe risparmiare non poco. Non ci resta, dunque, che attendere: i prossimi giorni ci diranno se davvero Verratti-Roma potrà diventare una pista calda.