Il Milan in allarme: la Juventus ha scelto il post Vlahovic

La Juventus potrebbe cedere Dusan Vlahovic e ha già scelto l’eventuale sostituto: il Milan ora trema, può finire in bianconero

Vlahovic via dalla Juventus. L’ipotesi prende sempre più corpo, considerata l’esclusione dalla Champions League dei bianconeri e la conseguente esigenza di fare cassa e abbassare il monte ingaggi.

Il nuovo progetto Juve sarà incentrato su giovani e ingaggi sostenibili e per renderlo fattibile sarà, probabilmente, necessario fare una importante cessione. L’addio più probabile è quello del bomber serbo che ha diversi corteggiatori in giro per l’Europa. La Premier League è la destinazione più probabile, non fosse altro che per le possibilità economiche dei club inglesi, mentre il Bayern Monaco si è defilato, come raccontato da Calciomercato.it, e in Spagna Real e Atletico restano sempre vigili.

In caso di addio di Vlahovic, la Juventus avrebbe la necessità di andare sul mercato per acquistare un attaccante e la strada dei bianconeri potrebbe incrociarsi con quella del Milan.

Calciomercato Juventus, il post Vlahovic soffiato al Milan

Non troppo costoso, giovane e con ingaggio abbordabile. Sono le tre caratteristiche che dovrebbe avere l’attaccante che andrà alla Juventus per prendere il posto di Dusan Vlahovic.

Con Hojlund destinato dalla Premier League, proprio dall’Inghilterra, via Francia, potrebbe arrivare il nuovo bomber bianconero. Il nome entrato nei radar della dirigenza bianconera è quello di Folarin Balogun, 21 anni, attaccante di proprietà dell’Arsenal ma nella stagione appena conclusa in forza al Reims.

Con la società francese ha totalizzato 39 presenze, realizzando 22 gol complessivi, ma ora farà ritorno a Londra, dove però non dovrebbe restare alla corte di Arteta. Sul suo nome da tempo c’è il Milan, così come l’americano piace anche al Napoli come post Osimhen. A rossoneri e azzurri si potrebbe aggiungere anche la Juventus, stando a quanto scrive sul proprio profilo Twitter Rudy Galetti.

I bianconeri entrerebbero nella corsa al 21enne americano nel caso in cui si concretizzasse la cessione di Dusan Vlahovic. L’Arsenal è disposto a cederlo ma non certo a cifre basse, forte anche di un contratto in essere con scadenza nel 2025 e delle ottime prestazioni in Ligue 1.