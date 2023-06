Guardiola lascia il City: “Destinazione Serie A”

Dopo aver vinto il Treble, Pep Guardiola starebbe valutando di lasciare il Manchester City: “La prossima destinazione sarà la Serie A”

La finale di Istanbul è stata quella di Pep Guardiola, che alla guida del Manchester City è tornato a sollevare la Champions League: la terza della sua carriera da allenatore.

La stagione dei Citizens è stata perfetta, avendo vinto tutte le competizioni possibili: il City di quest’anno è solamente la seconda squadra inglese ad aver vinto il Treble dopo i rivali del Manchester United. Per il tecnico catalano si tratta della chiusura di un cerchio iniziato nel 2016: in questa stagione è riuscito a portare il club inglese a vincere la Champions League per la prima volta nella sua storia. Nelle prossime settimane, tuttavia, l’idillio potrebbe interrompersi: Guardiola starebbe riflettendo sul proprio futuro.

Guardiola valuta l’addio al Manchester City: Ziliacus alimenta la suggestione Inter

Secondo quanto riportato dal portale inglese ‘FourFourTwo’, Pep Guardiola starebbe pensando seriamente di lasciare il Manchester City dopo aver vinto tutto in questa stagione.

Una notizia del genere apre subito a molteplici scenari, soprattutto per riuscire a comprendere quale sarebbe la prossima avventura del tecnico catalano. Dopo aver vinto in Spagna, in Germania e in Inghilterra, la grande suggestione riguarda il campionato nostrano. Ad alimentare questo scenario, poi, ci si è messo anche Thomas Ziliacus con un messaggio sul proprio profilo ‘Twitter’.

Pep #Guardiola is set to leave City. Before City he managed in Spain and in Germany. XXI Century Football Capital is focused on investing in football in Italy. Let’s make sure Pep’s next destination is Serie A! #SerieA #xxicfc #calcio #Italia #ManCity pic.twitter.com/pCrpcengtu — Thomas Zilliacus (@TZilliacus) June 13, 2023

Il filantropo finlandese, associato all’Inter come nuovo proprietario nelle ultime settimane, ha dichiarato: “Pep Guardiola dovrebbe lasciare il City. Prima ha allenato in Spagna e in Germania. XXI Century Football Capital si concentra sull’investimento nel calcio in Italia. Facciamo in modo che la prossima destinazione di Pep sia la Serie A“. Un messaggio che ha subito fatto sognare i tifosi dell’Inter, che ora si augurano un’accoppiata niente male: Thomas Ziliacus come proprietario e Pep Guardiola come nuovo allenatore.