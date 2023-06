Inter a Ziliacus in diretta: “Zhang lo sta già facendo”

Nelle scorse ore è stato riportato il forte interesse da parte del miliardario finlandese verso l’acquisizione del club nerazzurro

A 48 ore dalla sfida più importante degli ultimi 13 anni, non mancano comunque in casa Inter le voci su una possibile cessione futura del club. Questo pomeriggio – va ricordato – il club nerazzurro è partito alla volta di Istanbul, dove sabato sera si giocherà la finalissima di Champions League contro il Manchester City.

Una gara dalle mille incognite, a partire dalle scelte di Simone Inzaghi per il reparto avanzato dei nerazzurri. Come spiegato da Fabrizio Biasin in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play, però, il tecnico dovrebbe affidarsi ai due titolarissimi degli ultimi mesi: “Potrebbe esserci una sorpresa davanti, ma per un motivo non scaramantico ma di carattere tecnico penso che si possa partire con Dzeko, con lui titolare l’Inter perde raramente. Perché Dzeko ha tecnicamente pochissimi rivali, se uno ragiona sul piano tattico, con un Inter che all’inizio dovrà resistere e tenere botta può avere senso, con Lukaku come arma segreta. Poi magari Simone Inzaghi potrebbe sorprenderci”.

Una stagione di certo non iniziata benissimo per l’Inter, ma ripresa saldamente dal suo allenatore nella fase cruciale: “Nel momento più duro della stagione l’Inter ha trovato il top della condizione atletica e mentale, cosa a cui non siamo abituati perché spesso con le difficoltà al centro dell’anno si butta tutto in vacca; invece, la squadra ha dimostrato grande maturità, a partire da chi la guida”.

Cessione Inter, Biasin spiega: “Non credo sarà immediata”

In riferimento alle recenti voci su una cessione del club, Biasin ha frenato quelle che erano state le indiscrezioni sul miliardario finlandese Thomas Zilliacus.

Secondo il giornalista di fede nerazzurra, il processo di un’eventuale passaggio di proprietà richiederà tempi più lunghi: “A due giorni dalla finale di Champions fatico a parlare del discorso cessione dell’Inter, è tutto importante ci mancherebbe altro. Anche io mi sono informato su Ziliacus ed è vero che a monte la famiglia Zhang sta cercando un aiuto o potrebbe vendere davanti a un’offerta importante, ma non credo sarà immediato, ci vorrà qualche mese. A prescindere poi in questo momento bisogna pensare soprattutto al campo, però poi se un giornalista ha una fonte è giusto che faccia le sue notizie”.