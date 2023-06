Cessione Inter, Zilliacus allo scoperto: l’indizio social è inequivocabile

Indiscrezione clamorosa sulla possibile cessione dell’Inter: da Zilliacus arriva un segnale improvviso

A pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Manchester City, la giornata dell’Inter è stata caratterizzata dall’indiscrezione clamorosa della possibile cessione del club. A dare la notizia il direttore di ‘Radio Radio’ Ilario Di Giovambattista, che in un tweet ha scritto: “L’Inter passa al miliardario finlandese Thomas Zilliacus. Secondo le nostre info l’accordo per il trasferimento delle quote sarebbe stato raggiunto per un totale di 1,2 miliardi di euro. L’annuncio verrebbe ufficializzato dopo la finale di Champions”. Il nome del miliardario finlandese era stato già accostato all’Inter pochi giorni fa da ‘Reuters’ ed è tornato nuovamente alla ribalta oggi.

Thomas Zilliacus, classe ’64, è membro di una famiglia estremamente importante in ambito politico, culturale e sociale. Dopo l’esperienza alla Nokia Corporation come responsabile globale marketing e del marchio aziendale, oggi è invece un affermato imprenditore e filantropo. Zilliacus è fondatore e presidente di novaM Group, XXI Century Capital e Mobile FutureWorks Group, un gruppo di aziende che operano in settori come e-commerce, media digitali, pagamenti online e settori immobiliari. Non solo, perché è stato anche presidente dell’HJK Helsinki e in seguito del Singapore Geylang International.

Zilliacus è in Italia: l’indizio social sull’Inter

Non sarebbe quindi la sua prima esperienza nel mondo del calcio. Di certo non la prima in Italia, dal momento che tra le proprietà di Zilliacus è presente anche una casa a Como.

Ed è verosimilmente da lì che ha scattato la foto che il finlandese ha pubblicato sul suo profilo Twitter con la descrizione “Bella Italia”. Niente di male, in teoria. Ma a leggere gli hashtag annessi più di qualche dubbio viene: Lombardia, Italia, calcio e Serie A. Ed è inevitabile pensare che qualcosa effettivamente stia bollendo in pentola. Zhang di recente ha smentito qualsiasi possibile passaggio di proprietà, ma i recenti problemi finanziari lo inducono a cercare quantomeno degli investitori esterni. Anche se sulla questione cessione delle quote di maggioranza è sempre stato chiaro: l’Inter non si vende.