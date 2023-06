L’Inter è stata già ceduta: “Ufficiale dopo la Champions”

L’Inter è stata già ceduta, clamorosa indiscrezione sulla proprietà nerazzurra: “Ufficiale dopo la finale di Champions League”. Tutti i dettagli

Cresce l’attesa in casa Inter per la finalissima di Champions League. Sabato sera, ad Istanbul, la squadra di Simone Inzaghi contenderà la massima competizione europea al Manchester City di Pep Guardiola.

Nel frattempo, proprio nella settimana della finale, arriva una clamorosa indiscrezione sul futuro della società nerazzurra. “Il club non è in vendita, non sto parlando con nessun investitore. Penso che non negli ultimi mesi, ma negli ultimi quattro anni, il club sia al centro di speculazioni. Noi ci concentriamo solo su noi stessi”. Nonostante le smentite del presidente Zhang, arrivate a più riprese negli ultimi mesi, l’Inter potrebbe presto cambiare proprietà. È la clamorosa indiscrezione riportata da Ilario Di Giovambattista di ‘Radio Radio’.

Cessione Inter, annuncio improvviso: l’indiscrezione e tutti i dettagli

Come riferito dal giornalista su Twitter, l’Inter passerà al miliardario finlandese Thomas Zilliacus. L’annuncio verrebbe ufficializzato dopo la finale di Champions League.

Secondo quanto riportato da Di Giovambattista, l’accordo per il trasferimento delle quote sarebbe stato già raggiunto per una cifra di 1.2 miliardi di euro. L’annuncio ufficiale del passaggio di proprietà potrebbe arrivare subito dopo la finalissima di Istanbul. Staremo a vedere.