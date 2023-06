Napoli, Samardzic e un colpo gratis: le conferme sul prossimo allenatore

Il Napoli punta a Samardzic ed un colpo gratis: arrivano conferme sul prossimo allenatore dei Campioni d’Italia

Dubbi ed incertezze aleggiano intorno al futuro della panchina del Napoli, che si appresta a vivere giorni decisivi per conoscere il proprio allenatore. Il presidente De Laurentiis ha svelato di aver ricevuto oltre 40 proposte per proseguire il lavoro fatto da Luciano Spalletti, che ha portato ad uno Scudetto dopo 33 anni.

Una scelta non semplice, che non potrà, però, costare un rallentamento nella programmazione della prossima stagione. Il Napoli, infatti, è chiamato a porre le basi sulla rosa che tenterà di portare in bacheca il quarto trofeo nazionale. Un doppio trionfo consecutivo, non realizzato neanche ai tempi di Maradona.

Tra i nomi vagliati dalla società, oltre al già citato Koopmeiners, nelle ultime ore è tornato prepotente il profilo di Lazar Samardzic dell’Udinese. Sono 37 le partite giocate in questo campionato, con 5 gol e 4 assist per una media di 50 minuti a partita. Il suo valore complessivo non supera i 15 milioni di euro e gli azzurri starebbero tentando l’affondo.

Samardzic ma non solo, colpo gratis per il Napoli: conferme sull’allenatore

Quello di Samardzic, però, non è l’unico nome accostato al club Campione d’Italia proprio in queste ore. La società partenopea, attraverso il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ma soprattutto allo staff di fiducia del patron De Laurentiis, avrebbe sondato nuovamente il terreno per un colpo a parametro zero.

Un affare gratis dalla Premier League, che potrebbe rinforzare il reparto offensivo azzurro e che darebbe ulteriori conferme sulla prossima guida tecnica. A stuzzicare il Napoli, infatti, sarebbe Adama Traoré. Il classe 1996 lascerà il Wolverhampton definitivamente dopo 5 anni ed un prestito al Barcellona.

Esterno destro, quest’anno ha disputato 1858 minuti, circa 21 partite, realizzando 3 gol e 2 assist. Non un rendimento straordinario, ma era difficile chiedere di meglio dato lo scarsissimo minutaggio, da subentrato, che ha collezionato in questa stagione.

Lo spagnolo potrebbe andare a prendere il posto di Hirving Lozano, così come Samardzic potrebbe fare lo stesso con Zielinski, anche se il polacco sembra intenzionato a restare riducendosi l’ingaggio. Due nomi, che portano ad una riflessione comune: la conferma sul prossimo allenatore.

Le conferme sull’allenatore

In entrambi i casi, parliamo infatti di profili perfetti per un 4-3-3, la richiesta esplicita fatta da Aurelio De Laurentiis per il dopo Spalletti. Il presidente non vuole snaturare la squadra che ha vinto il campionato e si vorrà affidare ad un tecnico che predilige questo schema ed uno stile di gioco preciso.

Nelle ultime ore, come raccontato anche sulle pagine di Calciomercato.it, ha preso sempre più quota il nome di Paulo Sousa, il cui modulo più utilizzato in carriera, però, è stato il 3-4-2-1. Nella sua ultima esperienza alla Salernitana ha confermato proprio questo schema, adattandosi anche al lavoro precedentemente avviato nella squadra granata.

Sarà veramente il portoghese il prossimo tecnico del Napoli? Il cast è ancora aperto e nulla è fin qui ufficiale. Gli indizi sui rinforzi di mercato, però, lasciano aperte riflessioni, che troveranno definitive conferme nei prossimi giorni.