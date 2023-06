Lascia l’Inter per 60 milioni: “Ad Istanbul la sua ultima partita”

Il club nerazzurro sta per ricevere un’offerta da capogiro per uno dei suoi titolarissimi

Nonostante la promessa fatta da Steven Zhang ai tifosi nerazzurri minuti successivi alla dolorosa sconfitta di Champions League nella finale conquistata dal Manchester City, l’Inter si prepara all’idea di poter perdere sul prossimo mercato uno dei pezzi fondamentali dell’ultima stagione.

In tal senso, una possibile partenza eccellente è stata rivelata dal giornalista Gian Luca Rossi in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play. Il cronista di fede nerazzurra, però, ha voluto prima dedicare un personale ricordo al presidente Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina dopo aver trascorso gli ultimi giorni in ospedale: “E’ un uomo che ha segnato la storia di questo paese. Ci sono tanti aneddoti, dal tentativo di comprare l’Inter, confermato da più parti, poi il Milan ha avuto la fortuna di averlo come presidente. Le mie sentitissime condoglianza alla famiglia, mi sembra corretto comportarsi così”.

Per quanto riguarda la finale seguita ad Istanbul, Rossi tutto sommato aveva messo in preventivo il risultato finale: “Io ero tra quelli che dicevano che avremmo preso un’imbarcata. Nel 2010 non avevo alcun dubbio, qua mi sono creato un giro turistico perché mi mancavano Kosovo e Macedonia del Nord, così che non mi restasse solo la finale. Tutti abbiamo perso delle finali, penso che abbiamo fatto il possibile, ma c’è mancato un po’ di sangue freddo. E’ venuto il braccino negli uomini migliori, Lautaro e Calhanoglu. Questa sconfitta ci insegnerà ad essere più pronti se mai ci arriveremo, perché quest’anno né Inter né Milan erano tra le prime quattro. Ma vedere Haaland e Guardiola difendere alla Mazzone, tutto sommato non è stato male. Sono molto sereno, onestamente non ci credevo come a Madrid”.

Calciomercato Inter, pronto l’addio di Onana: “Offerta da 60 milioni”

Passando al mercato nerazzurro, il giornalista ha rivelato un’importante retroscena che riguarda il futuro di Onana.

Come spiegato da Rossi, l’estremo difensore potrebbe essere il primo in uscita la prossima estate: “Prepariamoci, perché abbiamo incontrato Jordi Pascual (Responsabile della comunicazione di Onana, ndr) che ci ha fatto capire che nel giro di una settimana portano un’offerta del Chelsea di 60 milioni, non ho capito se sterline o euro. Se sono veri, posso dire che questa è stata l’ultima partita di Onana. Dzeko? O accetta 3,5 come Giroud per un anno, o va al Fenerbahce. Fossi in Dzeko resterei un altro anno anche a queste cifre. Dico a Dzeko di guardare Hakimi che vuole tornare, solo che guadagna 10 milioni”.

Improbabile, poi, la possibile permanenza di Lukaku in nerazzurro: “Ha segnato a raffica, ma non direi che è colpa sua. Di solito si vince insieme e si perde insieme. Essendo ingombrante ogni tanto si trova sulla traiettoria e para meglio di Ederson. Io ci parlo spesso con Marotta, ma so una cosa: 20 milioni di euro per un attaccante che non è suo, l’Inter non li tira fuori neanche sotto tortura. O Lukaku riesce a tornare gratis e si riduce l’ingaggio, cosa a cui non credo, o altrimenti torna al Chelsea. Ma non credevo neanche che lo scorso anno potesse tornare, lui ha l’avvocato Ledure che riesce a fare miracoli. Quest’anno al netto con 8,5 è stato il calciatore più pagato del campionato”.

Infine, l’allarme lanciato da Rossi sulla partenza di un altro big: “Su Brozovic ultimamente ero abbastanza tranquillo, poi Giovanni Carnevali settimana scorsa mi ha detto una roba non chiesta: ‘Magari per Frattesi potreste sedervi anche voi dell’Inter, magari vi parte qualcuno. Magari vi arriva una mega offerta per Barella, o potrei dire Brozovic allora’. Insomma, l’idea che tramite l’inserimento di Mulattieri o Fabbian nell’operazione si possa arrivare Frattesi non è campata per aria”.