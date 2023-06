DIRETTA Morte Berlusconi, dalla politica al calcio: le reazioni in tutto il mondo

La morte di Silvio Berlusconi fa il giro del mondo. Dalla politica al calcio, ecco tutte le reazioni dopo la sua scomparsa

Il mondo della politica e del calcio piangono la scomparsa di Silvio Berlusconi. L’ex Premier e presidente del Milan, attuale patron del Monza, è morto oggi all’età di 86 anni.

Immediate le reazioni nel mondo, dalla politica al calcio. Il primo messaggio è proprio del Monza e di Adriano Galliani: “Per sempre con noi. Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti la scomparsa di Silvio Berlusconi: “Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente”.

“AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari. – scrive invece il Milan – “Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c’è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan”. Grazie Presidente, per sempre con Noi”. Di seguito tutte le reazioni.

LIVE

Ore 12.50 – In esclusiva a Calciomercato.it, il ricordo di Massimo Moratti:

“È stato un avversario leale, sotto tutti i punti di vista. Aveva una personalità fortissima e ha inciso sulla storia del Paese”.

Ore 12.33 – Anche l’Inter saluta Berlusconi: “Il Presidente Steven Zhang e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi.

La sua figura ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Le sfide tra l’Inter e il suo Milan hanno reso la città di Milano il cuore del calcio mondiale”.

Ore 12.28 – Il ricordo di Rino Gattuso a Calciomercato.it: “È un giorno triste. Era un uomo leale, un uomo coerente, con un grandissimo cuore. Pace all’anima sua, c’è grande dispiacere però da parte mia anche grandi ricordi. Lo porterò nel cuore”.

Ore 12.25 – Questo il messaggio di Galliani: “Affranto, senza parole, con immenso dolore piango l’amico, il maestro di tutto, la persona che mi ha cambiato la vita per oltre 43 anni.

Riposa in pace caro Presidente.

Con tanto, tanto amore.

Adriano Galliani”.

Ore 11.56 – Anche Carlo Ancelotti, sui propri canali social, lo ha omaggiato così: “La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima, e da allenatore poi. Grazie Presidente”.

Morte Berlusconi, prime pagine e reazioni nel mondo

La morte di Silvio Berlusconi occupa anche le prime pagine dei principali quotidiani sportivi e non solo. Da ‘Le Monde’ e ‘Indipendent’ a ‘L’Equipe’:

La notizia ha già fatto il giro del mondo ed occupa tutte le principali prime pagine di testate e agenzie. La politica e il calcio danno così l’addio a Silvio Berlusconi, dopo una carriera ricca di controversie ma senza dubbio anche di grandi successi.