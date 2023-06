Berlusconi, il ricordo commosso di Gattuso: “Lo porterò nel cuore” | ESCLUSIVO

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha sconvolto il mondo della politica e non solo; Gattuso ha voluto dare il suo personale ricordo

Lunedì dodici giugno 2023 non sarà mai più un giorno come gli altri; la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi, a ottantasei anni, ha inevitabilmente sconvolto il mondo della politica e del calcio, due degli ambiti in cui il Cavaliere ha avuto un ruolo decisamente importante.

Il fondatore di Forza Italia era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano e, nelle ultime ore, le sue condizioni di salute si erano aggravate al punto da far arrivare i familiari. Sono già molti i ricordi di Silvio Berlusconi a testimonianza di quanto la sua figura sia stata decisamente importante per la storia della politica e del calcio. Proprio in ambito calcistico è impossibile non ricordare la sua avventura al Milan; un periodo in cui i rossoneri hanno scritto pagine importantissima di storia con ben ventinove trofei conquistati.

Il Milan di Berlusconi era una squadra fortissima sia in ambito nazionale sia dal punto di vista europeo; un club colmo di campioni e capace di far innamorare gli appassionati di calcio. Come detto sono già diverse le persone che hanno voluto omaggiare il cavaliere con il loro personalissimo ricordo; tra questi anche Gennaro Gattuso, ex centrocampista del Milan.

Gattuso ricorda Berlusconi: “Era un uomo con un grandissimo cuore”

L’ex centrocampista del Milan e della nazionale italiana ha voluto omaggiare Berlusconi a Calciomercato.It; ecco il ricordo di un giocatore che ha fatto la storia del club rossonero: “È un giorno triste. Era un uomo leale, un uomo coerente, con un grandissimo cuore. Pace all’anima sua, c’è grande dispiacere però da parte mia anche grandi ricordi. Lo porterò nel cuore“. Parole in cui si può notare tutto il dispiacere di chi, con Berlusconi, ha vissuto anni molto importanti dal punto di vista calcistico.

Sotto l’egida di Berlusconi, Gattuso ha vinto diversi titoli con il Milan tra cui due Champions League e due Supercoppe europee. L’ex centrocampista azzurro era uno dei giocatori chiave di quella squadra, un club capace di incantare in Italia ma soprattutto in Europa. Gattuso deve tanto a quel Milan, una squadra costruita da un uomo impossibile da dimenticare.

Silvio Berlusconi ha scritto la storia del club rossonero e Gattuso non poteva non omaggiarlo con delle parole piene di tristezza ma, allo stesso tempo, di ammirazione verso una persona che sarà ricordata per sempre e questo a causa della sua grandissima influenza sia nel mondo politico sia nel mondo calcistico.