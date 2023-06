Orgoglio Zhang, pensa già al mercato: l’annuncio sulle cessioni

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha parlato dopo la finale di Champions persa contro il Manchester City

Alla pari con il Manchester City, ma non è bastato. L’Inter perde la finale di Champions League per 1-0 con la rete di Rodri che alla fine è risultato decisivo.

Nel post gara ha parlato il presidente Steven Zhang che a ‘Sky’ ha commentato così il match: “Fa parte del calcio e dello sport, vincere e perdere. Voglio complimentarmi con tutti i miei giocatori e lo staff, all’allenatore, per quello che hanno fatto. Hanno dato il 100% in una gara incredibile. Poi voglio congratularmi col City, hanno fatto una grande stagione. Noi siamo orgogliosi di essere arrivati qui, giocare contro i migliori e aver potuto mostrare le nostre qualità senza paura. Non importa se abbiamo vinto o perso”.

INZAGHI – “Penso che la nostra qualità è stata di alto livello, la gente ha visto che non siamo inferiori a nessuno. Inzaghi e il futuro? È una stagione positiva su cui riflettere. Abbiamo iniziato a pianificare il lavoro da tempo, stiamo già lavorando. I giocatori che hanno fatto una buona stagione continueranno con noi. E saremo felici di sostenere ancora questi giocatori. Poi non si pianifica una campagna acquisti in un giorno”.

Zhang tra mercato e Lukaku: “I giocatori più importanti devono restare”

Il presidente Zhang continua e si sofferma anche sui piani futuri e sul mercato, tra la situazione Lukaku e le possibili cessioni

MERCATO – “E’ fondamentale che i giocatori più importanti restino per essere ancora competitivi. Abbiamo dimostrato di meritare la finale e di essere davvero forti. Pensavano tutti che fossimo gli underdog, che non ci fosse partita. Ma siamo orgogliosi davvero di questo risultato. Poi la finale deve avere un vincitore che alza la coppa. Ma siamo fiduciosi nel futuro con le fondamenta forti che abbiamo in questo momento. Squadra ringiovanita? Quello che ho imparato nel calcio è che una squadra vincente è equilibrio tra mentalità forte e energie. Servono giocatori giovani ma anche maturi che ci permettano di arrivare in finale. È sempre una questione di equilibrio tra questi elementi”.

LUKAKU – “Il giocatore ha dimostrato grande attaccamento all’Inter, è un ragazzo incredibile. Lui ha un contratto con il Chelsea, dobbiamo aspettare e parlare con loro per capire”.