Juventus, il giocatore sta per firmare: Allegri disperato

Il mercato della Juventus rischia di subire un duro colpo; Allegri, infatti, rischia di perdere un obiettivo per rinforzare la propria rosa

Si preannuncia caldissima l’estate per la Juventus; i bianconeri, dopo una stagione assolutamente negativa, hanno bisogno di cambiare marcia e tornare a dominare il calcio italiano. Missione possibile anche se servirà fare operazioni intelligenti senza ripetere alcuni errori commessi nell’ultima finestra estiva di mercato.

La Juventus non può permettersi di passare un’altra stagione senza vincere un trofeo e, proprio per questo, la società vuole mettere a disposizione di Allegri una rosa ancora più competitiva di quanto non sia stata nell’ultima stagione. Diversi i reparti su cui intervenire tra cui la difesa con il ruolo di terzino destro da migliorare. Tra gli obiettivi della Juventus, in passato, è uscito anche il nome di Fresneda.

Parliamo del terzino destro del Valladolid che può ricoprire sia il ruolo di esterno basso sia quello di esterno alto in un 3-5-2; giocatore duttile e, anche se nell’ultima stagione, non è riuscito a dare contributo in termini di gol e assist, ha dimostrato di essere pronto per squadre con ambizioni maggiori. E’ un classe 2004 e, proprio per via della sua giovane età, ha ancora enormi margini di miglioramento.

Fresneda, la Juve si allontana: il Barcellona vuole il terzino

Il suo approdo alla Juventus è molto complicato; secondo quanto riferisce Sport, infatti, il Barcellona sembra decisamente interessato al giocatore. I blaugrana hanno bisogno di rinforzare la rosa per confermarsi campioni di Liga e tornare protagonisti in Champions League; in questa sessione di mercato, il club spagnolo vuole puntellare la squadra di Xavi e tra gli obiettivi sembra esserci proprio un terzino destro.

Il Valladolid è retrocesso e questo potrebbe agevolare la trattativa per Fresneda; si parla di venti milioni di euro ma la cifra potrebbe anche diminuire. Il Barcellona, se vuole arrivare al giocatore, deve accelerare considerando la grande concorrenza per un giocatore che ha mostrato (nonostante la stagione negativa del Valladolid) tutte le sue qualità.

Con la maglia del Barcellona, in una squadra che fa della qualità il suo punto di forza e sotto la guida di un tecnico come Xavi, potrebbe crescere in maniera esponenziale e diventare tra i migliori nel suo ruolo. Fresneda, obiettivo di mercato della Juventus, sembra allontanarsi dall’orbita bianconera; il giocatore piace al Barcellona e potrebbe continuare la sua crescita calcistica nel club campione di Spagna. Bisogna solo aspettare per capire quale sarà il futuro del giovane terzino destro.