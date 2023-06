Il Chelsea prepara l’offerta e strappa l’attaccante alla Serie A

Non solo Manchester United: suonano altre sirene dalla Premier League per l’attaccante danese Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund resta nel mirino della Premier League: un interesse nato dal Manchester United ma che ora vede coinvolto anche il Chelsea di Frank Lampard.

Il Chelsea si fionda su Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, autore di nove gol alla sua prima esperienza in Serie A con la maglia dell’Atalanta, era già finito nel mirino del Manchester United, un interesse di cui ha parlato anche il diretto interessato in una recente intervista ad un portale danese.

Una corsa, quella per Rasmus Hojlund, a cui si aggiunge anche il Chelsea di Frank Lampard, già sulle tracce di Victor Osimhen per rinforzare il reparto avanzato. L’attaccante nigeriano resta l’obiettivo principale per l’attacco dei Blues, ma in caso di mancato accordo col Napoli, potrebbe scattare l’offerta per il classe 2003, autentica rivelazione dell’Atalanta nella stagione appena andata agli archivi.

Calciomercato Atalanta, anche il Chelsea su Hojlund

Già nel mirino del Manchester United, dunque, Rasmus Hojlund ora piace anche al Chelsea, confermando di essere finito sempre più nel radar di grandi club europei.

Ingaggiato lo scorso anno per 17 milioni di euro dall’Atalanta che lo ha prelevato dagli austriaci dello Sturm Graz, l’attaccante ha altri quattro anni di contratto e la sua valutazione attuale si aggira intorno ai 35 milioni di euro, cifra che i club inglesi potrebbero facilmente versare nelle casse societarie dell’Atalanta per arrivare al trasferimenti del giovane e talentuoso attaccante.