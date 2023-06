Hojlund e le sirene dalla Premier: “Voglio arrivare al top”

Tra le rivelazioni dell’ultima Serie A con nove gol realizzati al suo primo anno in Italia, Rasmus Hojlund è uno dei nuovi pezzi pregiati dell’Atalanta

Autore di nove gol in trentadue apparizioni al suo primo campionato di Serie A, Rasmus Hojlund è stato autore di una buona stagione che ha messo in risalto le sue potenzialità espresse, finora, solo in parte. Prelevato per 17 milioni di euro dagli austriaci dello Sturm Graz, il centravanti classe 2003 è già finito nel mirino di molti club, su tutti il Manchester United.

L’attaccante di origini danesi ne ha parlato in una intervista al portale Berlignske, dicendosi lusingato per l’interesse dei Red Devils e ammettendo: “È un grande club, se dicono che mi stanno cercando devo aver fatto qualcosa di buono. Punto ad arrivare al livello top e il Manchester United lo è, ma non ho mai sentito Ten Hag”.

Calciomercato Atalanta, sirene della Premier per Hojlund

Chiaramente, il futuro di Rasmus Hojlund dipenderà anche dall’Atalanta in virtù del contratto fino al 30 giugno 2027 sottoscritto lo scorso anno dal centravanti danese cresciuto nel settore giovanile del Copenaghen.