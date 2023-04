HIGHLIGHTS | Hojlund entra e spacca: l’Atalanta affossa la Cremonese

Gara tosta per l’Atalanta allo Zini: alla fine gli uomini di Gasperini riescono ad avere la meglio sulla Cremonese, ancora decisivo Hojlund

Ormai affrontare la Cremonese non è mai compito semplice, specialmente in trasferta. Nonostante mister Davide Ballardini e i suoi uomini rappresentino il fanalino di coda della Serie A, ripartita quest’oggi dopo l’ultima sosta della stagione.

L’Atalanta targata Gian Piero Gasperini veniva da un periodo insoddisfacente del punto di vista del rendimento in campo e dei risultati, ma anche stavolta – come contro l’Empoli – la squadra bergamasca non ha fallito la missione e si è presa tre punti abbastanza significativi per il prosieguo del percorso. Le danze le ha aperte Marten de Roon, al 44esimo della prima frazione di gioco. Gli ospiti lombardi passano in vantaggio grazie al centrocampista olandese, dopo un’azione partita da Zapata. Il colombiano scatta sulla corsia di destra e serve la sfera al centro dell’area, poi Aiwu respinge corto e il mediano ex Middlesbrough ne approfitta infilando Carnesecchi col destro. I padroni di casa, però, non mollano, dimostrando nuovamente di voler provare fino alla fine ad evitare l’incubo retrocessione e mantenere la categoria. Tant’è che al 56esimo della ripresa agguantano il pareggio sfruttando benissimo un calcio di rigore, assegnato per un fallo di mano di Toloi su un tiro di Ciofani.

Serie A, Cremonese-Atalanta 1-3: marcatori e classifica

Il difensore italobrasiliano è stato ammonito ed era diffidato, di conseguenza salterà il prossimo match contro il Bologna. Sul dischetto si presenta lo stesso Ciofani, che trafigge con freddezza Musso e firma il pareggio della Cremonese.

Nel mentre attimi di preoccupazione per Scalvini, il quale si accascia a terra dolorante. Gasperini preallerta Demiral in panchina, ma poi il giovane centrale è riuscito a continuare regolarmente la partita. Soltanto illusoria la marcatura di Ciofani, perché al minuto 72 Rasmus Hojlund – entrato al 59esimo al posto di Zapata – scappa a Bianchetti e confeziona un assist perfetto per il tap-in vincente di Jeremie Boga. Nel finale c’è spazio pure per Ademola Lookman, che fa tredici in campionato. Insomma, la ‘Dea’ soffre, però riesce comunque a vincere col tris. E sale momentaneamente al quinto posto a quota 48, agganciando il Milan quarto. A breve gli highlights del match dello Zini.

Cremonese-Atalanta 1-3: 44′ De Roon (A), 56′ rig. Ciofani (C), 72′ Boga (A), 90+3′ Lookman (A)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 71, Lazio 52, Inter 50, Milan 48, Atalanta* 48, Roma 47, Juventus** 41, Udinese 38, Fiorentina 37, Bologna 37, Torino 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24, Hellas Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese* 13.

*Una partita in più

**Quindici punti di penalizzazione