‘Due per uno’ dopo Istanbul: clamoroso, Donnarumma e Verratti insieme

Il PSG sarebbe pronto a sacrificare il portiere e il regista azzurro per arrivare un calciatore che ha giocato la finale di Champions Manchester City-Inter

Il futuro di Marco Verratti e ‘Gigio’ Donnarumma potrebbe non essere al Paris Saint-Germain. Dalla Francia giungono clamorose indiscrezioni di mercato con protagonista il club di Al-Khelaifi e i due big della squadra parigina nonché dell’Italia di Mancini.

Verratti è un ‘figlioccio’ del numero uno del Paris Saint-Germain, eppure Campos sarebbe al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Idem per l’ex portiere del Milan, arrivato a parametro zero nell’estate 2021, dopo aver vinto l’Europeo con la maglia azzurra e il premio di miglior calciatore della stessa manifestazione.

Donnarumma e Verratti ancora insieme, ma non più all’ombra della Tour Eiffel. Stando alle indiscrezioni di ‘Footmercato.fr’, il Ds della società parigina ha proposto i cartellini di entrambi al Manchester City, fresco vincitore della Champions League a scapito dell’Inter di Inzaghi, sconfitta in quel di Istanbul per 1-0 grazie alla rete di Rodri.

L’obiettivo di Campos, in trattativa col Bayern per Nagelsmann, è mettere le mani su Bernardo Silva, uno dei pilastri della formazione allenata da Pep Guardiola.

ll ventottenne portoghese ha un contratto coi ‘Citizens’ fino a giugno 2025 ed è un ‘pallino’ da tempo del PSG e dello stesso Campos: la proposta è sul tavolo degli inglesi, Verratti e Donnarumma in modo da abbassare l’esborso cash per il lusitano. Il City accetterà? Improbabile il sì.