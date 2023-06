Decide la UEFA: il top player di Allegri in bilico

La Juventus riflette sul futuro ma un top player è particolarmente a rischio: Allegri rischia di perderlo, decide la Uefa

Già in corso una fase delicatissima per il prossimo futuro della Juventus. Che dopo due anni senza successi e con le note difficoltà recenti ha l’obbligo di ripensarsi e di ripartire, ma non sarà facile, pur avendo evitato la stangata totale dalla giustizia sportiva italiana.

E’ un momento caldo, in cui tiene banco il futuro di Allegri, tentato dai 45 milioni in tre anni proposti dall’Al Nassr. Al di là di quanto accadrà con l’allenatore, c’è da risolvere la situazione relativa al direttore sportivo, anche se si va sempre di più verso la conferma della ‘promozione’ di Giovanni Manna dalla Next Gen, e ci sarà da capire quali margini ci saranno, economicamente e non solo, per il mercato in entrata. Con la decisione in arrivo da parte dell’Uefa, su una eventuale esclusione dall’Europa per una o più stagioni, che potrebbe essere determinante sotto vari punti di vista.

Avanti tutta per Rabiot, ma la UEFA tiene tutto in bilico per la Juventus

Una decisione che in particolare nell’immediato potrebbe incidere sul futuro di Adrien Rabiot, per il quale la Juventus sta compiendo l’ultimo sforzo per tentare di trattenerlo.

Il francese è in scadenza di contratto, i bianconeri hanno messo sul piatto una proposta annuale da 7 milioni di euro. Una ipotesi di cui il giocatore sta discutendo con la madre-agente Veronique. Una idea che potrebbe anche accettare, ma secondo ‘Tuttosport’ nella sua decisione peserà proprio il futuro europeo della Juventus. Rimanere in un club bianconero estromesso dall’Europa per una o più stagioni non lo alletterebbe, nonostante il legame maturato con l’ambiente.