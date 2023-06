Che fine fa il Monza dopo la morte di Berlusconi? I possibili scenari

Dopo la morte di Silvio Berlusconi che fine farà il Monza e quale potrebbe essere il ruolo di Galliani? I possibili scenari per i tifosi.

La morte di Silvio Berlusconi ha lasciato un vuoto immenso non solo nel mondo della politica e dell’imprenditoria, ma anche nel mondo del calcio. Il, infatti, era presidente e proprietario del Monza ed i tifosi si chiedono che fine farà la squadra biancorossa dopo la sua scomparsa.

Al momento non si hanno informazioni ufficiali a riguardo, tuttavia il C.d.a della società si dovrebbe riunire a breve per decidere che cosa fare. Una cosa, però, è certa: la proprietà della squadra, che anche l’anno prossimo giocherà in Serie A, è di proprietà di Fininvest S.p.a. motivo per il quale, salvo clamorosi colpi di scena, ci sarà continuità da questo punto di vista: la proprietà, insomma, non cambierà.

Adriano Galliani che ruolo avrà nel Monza?

Moltissimi tifosi si chiedono invece quale ruolo avrà in questo momento molto delicato Adriano Galliani che, tuttavia, dovrebbe continuare a ricoprire il ruolo di vicepresidente ed amministratore delegato, con Paolo Berlusconi che invece continuerà ad essere il presidente onorario del club.