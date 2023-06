Allegri lo strappa a Mourinho: dalla Roma alla Juve per 4 milioni

La Juventus bussa in casa Roma sul mercato: Allegri sul gioiello di Mourinho, incontro con l’agente nei giorni scorsi

Una Juventus verde e più italiana. Il club bianconero potrebbe ridimensionarsi dopo le note vicende extra campo e la mancata qualificazione alla prossima Champions League che priverà i bianconeri di 60 milioni di introiti.

Occhio quindi al bilancio e qualche stelle potrebbe essere sacrificata per dare respiro alle casse societarie e ristrutturare la rosa di Massimiliano Allegri, che per il momento resta in sella sulla panchina della Continassa malgrado le faraoniche offerte dall’Arabia Saudita. A proposito di giovani, nei radar della dirigenza juventina sarebbe finito il gioiello della Roma Filippo Missori. Il baby laterale destro piace all’area tecnica dei bianconeri e nell’ultima stagione Mourinho lo ha fatto esordire in prima squadra in campionato (tre presenze per il classe 2004). La scorsa settimana alla Continassa la coppia Manna-Calvo – scrive ‘Tuttosport’ – ha incrociato l’agente del giovane giocatore per capire i margini di una possibile trattativa con la Roma.

Calciomercato Juventus, idea Missori della Roma e l’intreccio con Frattesi

Missori avrebbe una valutazione di 3-4 milioni di euro e per lui la Juve ha un piano: metterlo a disposizione della formazione NextGen con vista sulla prima squadra, come successo con tanti altri talenti bianconeri che successivamente sono approdati tra i grandi alle dipendenze di Allegri.

Da capire le intenzioni sul 19enne esterno destro della Roma, che nei giorni scorsi ha incassato l’interessamento anche del Sassuolo per il talento della Primavera. Missori, come Volpato, è una pedina al vaglio degli emiliani nella trattativa l’eventuale ritorno nella capitale di Frattesi, con quest’ultimo che peraltro resta uno dei nomi caldi della Juventus per il centrocampo se Allegri non dovesse convincere Rabiot a restare sotto la Mole con il rinnovo di contratto.