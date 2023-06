“Una follia”: Sousa al Napoli, cosa sta succedendo

Paulo Sousa potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli e la tifoseria azzurra si spacca: la reazione dei sostenitori partenopei

Paulo Sousa sulla panchina del Napoli. La candidatura del tecnico portoghese sta prendendo corpo nelle ultime ore. Come raccontato da Calciomercato.it, dopo che è sfumata la pista Italiano, Aurelio De Laurentiis ha incontrato l’allenatore della Salernitana che ora è uno dei nomi più concreti per prendere il posto di Spalletti alla guida della squadra campione d’Italia.

Per liberare Sousa servirebbe pagare una clausola da un milioni di euro: come detto dalla nostra redazione, la trattativa non è ancora entrata nel vivo e nelle prossime ore si saprà qualcosa di più concreto sull’eventuale approdo dell’ex Fiorentina in azzurro.

Un eventuale arrivo che ha già scatenato i tifosi partenopei che sui social si sono divisi tra chi apprezza il nome di Sousa per il post Spalletti e chi, invece, avrebbe preferito un profilo più altisonante per difendere il tricolore.

Napoli-Sousa, i tifosi si dividono: la reazione

E’ una tifoseria divisa a metà quella azzurra, almeno da parte di chi sta commentando in queste ore il nome di Sousa per la panchina del Napoli.

Così c’è chi parla di “follia” e “scelta senza senso” e chi dà fiducia a De Laurentiis che “ancora una volta avrà fatto la scelta giusta”. Commenti a centinaia da entrambi le fazioni con chi ritiene il portoghese poco adatto ad una piazza come Napoli (“sarebbe un downgrade”) e chi lo considera un ottimo allenatore.

Qualche perplessità invece dal punto di vista del modulo, visto che Sousa ha utilizzato spesso la difesa a tre, scelta fatta anche a Salerno ed in contrasto con le parole di De Laurentiis che ha affermato di voler un allenatore che continui con il 4-3-3. Ma c’è anche chi sottolinea la necessità di un uomo dal polso forte e Sousa lo è.

Ecco alcuni tweet:

A parte gli scherzi, farsi andare bene Paulo Sousa solo perché a Salerno non ha fatto malaccio è follia, parliamo sempre di uno che con una squadra buona ha fatto solo 4 vittorie comunque, ed è l’unica piazza dove ha fatto il suo dopo Firenze (primo anno) Scelta senza senso. — o(u)na(hi)dde🇮🇹🏆 (@MrOnadde) June 11, 2023

P. Sousa sarebbe un bel downgrade. — WLT (@WLT79) June 11, 2023

Come uomo paulo Sousa nn si discute ha polso ma dalle parole di adl che cercava continuità con difesa alta modulo pressing tutto quello che Sousa nn ha da permettere che gioca a 3 dietro — Anto (@sfnvnanto1979) June 11, 2023

Pensate a tutti quelli che dicevano di un nome da esperienza europea,difendere il titolo,ora come giustificherebbero sousa 🤣🤣tra l altro ottimo allenatore — AMO TE💙💙 (@ginogino17) June 11, 2023

Ragazzi questo sta veramente prendendo Sousa ma ci rendiamo conto? Cioè ci vogliamo guardare negli occhi e dire che è tutto normale solo perché un mese fa abbiamo vinto uno scudetto in cui ad agosto non ci credevano manco gesù cristo? — Dinamite non scintilla (@Ris__20) June 11, 2023