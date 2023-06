La Juve cambia tutto: l’erede di Vlahovic e Milik arriva con la clausola

La Juventus osserva i potenziali sostituti di Milik e Vlahovic: sul maliano c’è una clausola rescissoria e una folta concorrenza inglese

La Juventus va verso cambiamenti importanti in attacco. In primis è già andato via Angel Di Maria, che andrà ovviamente sostituito. In questi giorni si è parlato però anche di cessioni eccellenti per favorire il bilancio e portare risorse utili al mercato. I nomi sono quelli di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, entrambi osservatissimi in Premier League. Comunque due giocatori pesantissimi che inevitabilmente porterebbero a una rivoluzione.

Per la successione del serbo ci sono già dei nomi che circolano, ma a complicare le cose si è aggiunta pure la questione Milik. Il polacco al momento non sarà riscattato, ma solo perché la Juventus vorrebbe uno sconto dal Marsiglia. Un accordo che andrà trovato e che impone comunque ai bianconeri di guardarsi intorno. Tra i possibili sostituti ci sarebbe anche El Bilal Toure, attaccante dell’Almeria che ha segnato 7 gol in 21 partite di campionato. Reti decisive per la salvezza, arrivata in extremis all’ultima giornata. Si tratta di un classe 2001, nato in Costa D’Avorio ma naturalizzato maliano.

Juventus, occhi in Spagna: piace El Bilal Toure

Come riporta ‘Diario de Almeria’, su di lui pende una clausola rescissoria da circa 40 milioni di euro e diversi club si sono interessati. In primis il West Ham, dove potrebbe essere il sostituto di Michail Antonio, Danny Ings o proprio Gianluca Scamacca, entrato in orbita Roma ma anche Juve.

Su Toure c’è una lunga schiera di club inglesi: Everton, Brentford, Wolverhampton e Burnley, a cui si aggiunge il Bayer Leverkusen. L’Almeria lo ha pagato circa 10 milioni un anno fa dal Reims, ora già pregusta di quadruplicare. Al momento ad aver mosso i primi passi concreti per il giocatore sarebbe il West Ham, che ha allacciato i contatti con l’Almeria. Toure può giocare come punta, ma anche sulla fascia. Di certo non è un bomber, che soprattutto in caso di addio di Vlahovic è il profilo che servirebbe maggiormente alla Juventus.