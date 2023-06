Scambio folle con Chiesa: la Juventus lo riprende dopo 6 anni

Il club bianconero potrebbe sacrificare l’esterno d’attacco la prossima estate all’interno di uno scambio con un grande ex

Non sarà un’estate come le altre quella in arrivo per la Juventus. Il club bianconero, rimasto fuori dalla zona Champions League a causa del -10 incassato in classifica come punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, dovrà con molta probabilità sacrificare uno dei big della propria rosa.

Il club bianconero, come annunciato dal direttore generale Maurizio Scanavino nei giorni scorsi, anche per la prossima stagione ripartirà da Massimiliano Allegri. Con l’allenatore toscano, dunque, inizierà nei prossimi giorni un’importante fase di riprogrammazione che porterà ad un’analisi approfondita della rosa. In attesa di risolvere l’intrigo Adrien Rabiot, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, il club potrebbe metter mano ad un’uscita pesantissima del proprio organico.

Dopo aver già salutato l’addio a costo zero di Angel Di Maria, a partire potrebbe essere uno tra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Per entrambi, quella appena trascorsa, non è stata certo una stagione indimenticabile. Se l’esterno italiano è stato condizionato dai 10 mesi di assenza dai campi per l’infortunio al crociato rimediato nel gennaio 2022, il centravanti serbo ha faticato soprattutto ad inserirsi nelle idee di gioco di Massimiliano Allegri dopo il suo approdo a Torino dalla Fiorentina.

Calciomercato Juve, deciso lo scambio tra Chiesa e Coman

Nel sondaggio lanciato questa mattina sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo proposto un possibile scambi ai tifosi della Juventus.

Qualora il club bianconero dovesse realmente sacrificare Federico Chiesa nel prossimo mercato in uscita, lo scambio preferito secondo in nostri utenti sarebbe quello con il Bayern Monaco per Kingsley Coman. L’esterno francese, oltre ad occupare la stessa posizione in campo dell’italiano, ha già indossato la maglia bianconera e conosce perfettamente il nostro campionato. L’ex juventino è stato il più votato del sondaggio di Twitter con il 35,6%, davanti a Ferran Torres del Barcellona con il 26%. Ultimi due posti per Cody Gakpo e Christian Pulisic, rispettivamente al 22,1% e 16,3%.