Milik, caso aperto: doppia proposta della Juve. E la Lazio… | CM.IT

Il futuro di Arkadiusz Milik in sospeso: ipotesi permanenza alla Juventus non ancora da accantonare ma occhio alla Lazio

Arkadiusz Milik ha portato alla Juventus quello che da lui si attendeva. Il polacco si è dimostrato un’alternativa validissima per l’attacco dei torinesi, ai quali ha garantito in totale nove gol e un assist su 41 presenze e 2.252 minuti in campo.

L’ex Napoli, da parte sua, sarebbe ben felice di proseguire la sua avventura in bianconero, ma il suo futuro è di nuovo in bilico. Le rivoluzioni vissute in questi mesi hanno cambiato i piani sul mercato della Vecchia Signora, che, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non esclude di contare nuovamente sulla punta, ma vuole farlo a condizioni diverse rispetto a quelle pattuite un anno fa col Marsiglia.

I bianconeri hanno chiesto di abbassare la cifra del diritto di riscatto, fissata a 7 milioni di euro, o di rinnovare il prestito fino al 2024, trasformando il diritto in obbligo, subordinato a determinate condizioni sportive. I francesi per ora hanno risposto picche, ma i primi contatti ci sono stati ieri e la trattativa resta aperta, anche se a Marsiglia sono consapevoli dell’interessamento di un’altra big italiana, la Lazio. Sarri, alla ricerca di una punta, ha già lavorato con Milik durante due stagioni al Napoli e lo riaccoglierebbe volentieri nella capitale. Una possibilità concreta nel caso in cui Juve e OM non trovassero un’intesa nei prossimi giorni. L’ex Napoli, da parte sua, sarebbe ben felice di proseguire la sua avventura in bianconero e lo stesso tecnico Allegri vorrebbe tenerlo ancora a disposizione ma il suo futuro è di nuovo in bilico.