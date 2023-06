Dietrofront della Juve e richiesta respinta: fumata era per Milik | CM.IT

La Juventus ha confermato Allegri in panchina e ha iniziato a pianificare il mercato per la prossima stagione: arriva la decisione definitiva sul riscatto di Arkadiusz Milik

Dopo le incertezze degli ultimi giorni, il verdetto (quasi) definitivo su Arkadiusz Milik. La Juventus ha fatto la sua scelta sull’attaccante polacco, decidendo di non esercitare l’opzione di riscatto per prelevarlo a titolo definitivo dal Marsiglia.

La scadenza per i bianconeri per comunicare la decisione definitiva era fissata per il 10 giugno, con l’ultimo contatto nelle scorse ore con la dirigenza del club francese che ha sortito una fumata nera sulla conferma di Milik sotto la Mole come raccolto da Calciomercato.it. Il mancino classe ’94 era sbarcato a Torino in prestito oneroso (700 mila euro), con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro più eventuali due di bonus. Una cifra che la Juventus nelle ultime settimane aveva cercato di limare al ribasso, trovando però la chiusura da parte del Marsiglia. La dirigenza della Continassa non ha trovato terreno fertile neanche sulla formula e le condizioni per la permanenza del giocatore alla corte di Allegri, con l’Olympique che si è opposto anche alla richiesta della ‘Vecchia Signora’ di rinnovare il prestito per un’altra stagione.

Calciomercato Juventus, salta il riscatto di Milik: Lazio in agguato

Lo scenario su Milik è cambiato nel corso della stagione, con la seconda parte dell’annata del numero 14 che non ha convinto l’area tecnica bianconera e Massimiliano Allegri. Lo stesso allenatore in precedenza aveva mostrato la sua soddisfazione per il rendimento del nazionale polacco, salvo poi allinearsi con il pensiero della società che già manifestava dei dubbi sulla conferma dell’attaccante.

Nove reti e un assist in 39 presenze complessive per l’ex Napoli con la casacca della Juventus, segnando una rete ogni 236 minuti. Media in picchiata nella seconda parte di stagione, al rientro dopo l’infortunio muscolare alla coscia che lo ha tenuto ai box per oltre due mesi. Da febbraio il 29enne centravanti ha realizzato solo un gol (nella trasferta di Bologna) in tutte le competizioni. Milik era partito benissimo all’inizio della sua avventura a Torino, salvo poi perdere smalto e brillantezza a causa dei problemi fisici che lo hanno inevitabilmente frenato. Anche e soprattutto una certa fragilità fisica ha condizionato la scelta della Juventus e fatto propendere per la scelta dei bianconeri di non procedere con il riscatto.

Da non escludere comunque, anche se al momento appare uno scenario complicato, che più avanti nel corso del mercato i bianconeri e il Marsiglia tornino a trattare per riaprire la trattativa a condizioni ovviamente diverse. Milik per il momento tornerà quindi a Marsiglia, ma i sondaggi per lui dall’estero non mancano e dall’Italia c’è soprattutto la Lazio dell’estimatore Sarri sulle sue tracce, anche se l’ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione del polacco potrebbe essere un ostacolo per il patron biancoceleste Lotito.