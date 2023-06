Tradito dalla Juventus: ‘scelto‘ come nuovo tecnico del Napoli

La sessione estiva di calciomercato non è ancora entrata nella sua fase più calda ma già regala interessanti spunti di riflessioni. Ecco l’ultimo annuncio

Come spesso accade durante i primi giorni del mese di giugno, il tam tam mediatico legato al futuro delle panchine ancora scoperte sta calamitando l’attenzione. Tra le tante squadre alla ricerca di un nuovo allenatore, impossibile trascurare la situazione in casa Napoli.

Come riferito in tempi non sospetti da calciomercato.it, il profilo più caldo per prendere il posto di Luciano Spalletti è Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina, che ha lanciato messaggi piuttosto sibillini al triplice fischio della finale di Conference League persa contro il West Ham, è il primo nome nella lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis, che comunque sta sondando anche altre piste per non farsi trovare impreparato. L’incontro tra il patron del Napoli e Rudi Garcia di certo non è passato inosservato.

Stando alle parole di Scanavino, invece, la Juventus dovrebbe continuare nel suo percorso con Max Allegri. Il tecnico livornese, blindato da un contratto in scadenza nel 2025, era finito al centro di un vero e proprio tourbillon di voci. In caso di ribaltone sulla panchina bianconera, la candidatura di Tudor sarebbe ritornata prepotentemente in auge, in quanto da tempo nei radar dei piani alti della Juve. Dopo l’addio al Marsiglia, del resto, il tecnico croato si sta guardando intorno alla ricerca di una soluzione intrigante per il proprio futuro.

Intrigo Tudor: dalla Juve al Napoli, la rivelazione in radio

Andando un po’ in controtendenza con quanto filtrato nelle ultime ore, Nicola Amoruso – nel corso della diretta su 1 Football Club – ha cambiato le carte in tavola. Secondo quanto rivelato dall’ex attaccante (tra le altre) proprio di Napoli e Juve, Tudor potrebbe clamorosamente finire in orbita Napoli. Amoruso, infatti, ha preso una posizione importante a riguardo.

Rispondendo alla domanda sulla prova offerta dalla Fiorentina in Conference League, Amoruso ha difeso Italiano, il cui approccio offensivo tenuto anche negli ultimi minuti di gara è stato oggetto di dibattito. Cogliendo al balzo l’occasione, Amoruso ha poi aggiunto: “Non credo che Italiano sarà l’allenatore del Napoli la prossima stagione. Tudor, invece, che si è liberato dal Marsiglia e in cerca di una panchina, potrebbe essere un profilo adatto al Napoli”.