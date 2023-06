Rabiot inguaia l’Inter: firma e fa saltare lo scambio

Rabiot, in questa sessione di mercato, è pronto a mettere in difficoltà l’Inter; andiamo a vedere di cosa si tratta

Uno dei pezzi pregiati del mercato estivo sarà, senza ombra di dubbio, Rabiot; il centrocampista francese ha disputato una stagione di altissimo livello, la sua migliore da quando veste bianconero. Ha unito, alle prestazioni, una continuità realizzativa che non era ancora riuscito a trovare in Italia. Il problema, per quanto concerne il centrocampista francese, è un contratto in scadenza il prossimo trenta giugno.

La stagione vissuta dalla Juventus, con la mancata qualificazione alla prossima Champions League, rende complesso il rinnovo di contratto di Rabiot; il francese, dunque, rischia di lasciare i bianconeri e questo rappresenterebbe un problema non da poco per Allegri. Un giocatore con le caratteristiche del francese fa gola a diverse squadre e, stando a quanto riportato da Fichajes, sul giocatore sembra piuttosto forte l’interesse del Barcellona.

Il club spagnolo, dopo la vittoria della Liga, ha bisogno di rinforzare la rosa e il centrocampo è uno dei reparti sui quali intervenire considerando anche l’addio di Busquets. L’eventuale arrivo di Rabiot è considerato perfetto per il centrocampo blaugrana considerando le qualità di un giocatore capace sia nella fase difensiva sia in quella offensiva. L’eventuale passaggio di Rabiot al Barcellona complicherebbe e non poco i piani dell’Inter; cerchiamo di capire il motivo.

Rabiot-Barcellona: l’affare che penalizza l’Inter

Abbiamo detto di come l’eventuale passaggio di Rabiot al Barcellona andrebbe a sfavore dell’Inter; i nerazzurri, in questa sessione di mercato, rischiano di perdere Brozovic. Il centrocampista è fondamentale all’interno della rosa nerazzurra e la sua assenza, nel campionato appena passato, si è fatta sentire. Un giocatore con le sue caratteristiche (abile nel gestire tempi e ritmi di gioco e con grande capacità di inserimento) è indispensabile in una stagione con numerosi impegni. L’Inter, però, aveva individuato il sostituto; si tratta di Kessie, centrocampista del Barcellona che non ha vissuto una stagione semplice con la maglia blaugrana.

Stagione di alti e bassi quella vissuta dall’ex Milan che potrebbe anche lasciare la Liga nella sessione estiva di mercato; il giocatore conosce la Serie A, ha vinto lo scudetto da protagonista con i rossoneri e ha una buonissima esperienza internazionale. Tra le sue caratteristiche troviamo, sicuramente, la fisicità e la capacità di inserimento alle spalle della difesa avversaria; non possiamo non sottolineare la sua duttilità tattica e la possibilità di essere impiegato sia da mezzala sia da trequartista. Aspetto molto importante all’interno della rosa di Inzaghi. Intorno a Rabiot sembra ruotare buona parte del mercato; il suo futuro può decidere anche le mosse di altri club.