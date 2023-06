Comunicato UFFICIALE: l’allenatore ha rescisso il contratto

Sarà un mercato importante anche per gli allenatori; un tecnico ha appena rescisso il contratto e ora può iniziare una nuova esperienza

Il mercato estivo non è ancora iniziato ma è pronto ad infiammare l’estate delle varie tifoserie; saranno mesi dove si cercherà di capire come le squadra potranno rinforzarsi in vista della prossima stagione.

Indiscrezioni, smentite e ufficialità: tutto questo è il calciomercato e riguarda non solo i giocatori ma anche gli allenatori. Ruolo fondamentale quello del tecnico che, molto spesso, paga una situazione non eccellente della propria squadra. E’ quanto successo a Daniele De Rossi la cui prima avventura da allenatore non è stata proprio fortunata; la sua esperienza da assistente nella nazionale azzurra, è stato ingaggiato dalla SPAL senza però riuscire a trasmettere le proprie idee e il proprio carisma, caratteristica che lo ha sempre distinto da giocatore.

L’impatto in un campionato non semplice come la Serie B si è fatto sentire sulle spalle di un tecnico alle prime armi e che, inevitabilmente, deve fare le proprie esperienze per poter diventare uno dei migliori tecnici in circolazione. Come abbiamo detto l’allenatore è il primo che paga quando le cose non vanno; De Rossi ha subito lo stesso trattamento con l’esonero da tecnico della SPAL vista la difficile situazione in classifica del club.

L’allontanamento del tecnico non ha cambiato la situazione con la squadra ad aver chiuso la stagione al penultimo posto. La colpa, dunque, non era solo di De Rossi; il tecnico, però, è pronto a vivere una nuova esperienza.

De Rossi, contratto rescisso con la SPAL: sguardo al futuro

L’ufficialità è arrivata: Daniele De Rossi ha ufficialmente rescisso il contratto con la SPAL. Insieme a quello dell’ex campione del Mondo sono stati rescissi i contratti anche di Guillermo Giacomazzi, Emanuele Mancini, Marcos Alvarez e Simone Contran. Notizia importante perché permette all’ex centrocampista della Roma di poter firmare con una nuova squadra ed iniziare una nuova esperienza da tecnico.

L’avventura alla SPAL non è andata come sperato ma De Rossi ha bisogno anche di queste situazioni per crescere come tecnico e diventare tra i migliori nel suo ruolo. La strada, ovviamente, è lunga e le difficoltà non mancheranno. L’ex capitano giallorosso, però, può vantare su una conoscenza calcistica di altissimo livello; anche quando era in campo dimostrava di avere i crismi del tecnico. Non ci resta che aspettare per capire come si svolgerà la carriera da allenatore di Daniele De Rossi.