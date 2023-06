Da De Rossi a Pirlo: tutti i nomi per il Pisa, ma l’indicazione è chiara | CM.IT

Lavori in corso in casa Pisa dove si prospettano cambiamenti dopo l’arrivo di Kolarov come nuovo ds. I nomi per la panchina nerazzurra

Dopo il campionato anonimo di quest’anno, chiuso all’undicesimo posto e con un finale di stagione decisamente negativo, il Pisa ha deciso di ripartire cambiando il proprio assetto. Il club toscano si è infatti affidato all’ex difensore di Inter, Roma e Lazio, Aleksander Kolarov nel ruolo di direttore sportivo.

Il serbo è l’uomo della ripartenza nelle strategie del Pisa che lavora sodo anche su quello che sarà il prossimo futuro della panchina dopo l’esonero di D’Angelo. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it sono ben quattro i profili attorno a cui ruotano le attenzioni di Kolarov. Da Daniele De Rossi, che ha lavorato quest’anno alla Spal, a Di Francesco passando per l’ex vice di Paulo Fonseca, Nuno Campos, con cui lo stesso ds del Pisa ha avuto modo di lavorare ai tempi della Roma. Chiude inoltre il quadro l’ex Juventus Andrea Pirlo, che ha chiuso nelle scorse settimane la sua avventura in Turchia.

Ad ogni modo a Pisa sembra esserci la volontà di affidare la panchina ad un allenatore italiano: