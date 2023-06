Allegri resta alla Juventus: scelto il regalo scudetto sul mercato

Dopo la riconferma annunciata nella giornata di ieri, scelto il primo innesto per l’allenatore toscano

Ripartirà da Massimiliano Allegri la nuova stagione della Juventus. L’allenatore toscano, richiamato a Torino nell’estate 2021, è stato riconfermato per la terza stagione di fila alla guida dei bianconeri. Ad annunciare la sua permanenza è stato nella giornata di ieri il direttore generale del club, Maurizio Scanavino.

Ripartire dopo una stagione così travagliata non sarà chiaramente semplice, soprattutto in fase di programmazione estiva. Allegri sa benissimo che, dopo aver chiuso le ultime due annate senza aver conquistato alcun trofeo in bacheca, dovrà dare il massimo per riconquistare la fiducia dell’intero ambiente bianconero. L’assenza dalla Champions League, in tal senso, potrebbe ‘agevolare’ il rendimento della sua formazione in vista del prossimo campionato.

Allo stesso tempo, però, i mancati introiti Champions costringeranno comunque la Juve a rivedere al ribasso i propri investimenti sul mercato rispetto al passato. Ciò non toglie che, nei piani della dirigenza, vi sia comunque l’idea di rinforzare la rosa in tutti i reparti, tentando un’opera di rinnovamento dell’organico. Qualora non dovesse riuscire a trattenere Adrien Rabiot, ad esempio, il club bianconero potrebbe tornare alla carica di un obiettivo di lungo corso: Sergej Milinkovic-Savic.

Calciomercato Juve, scelto Milinkovic-Savic come colpo scudetto

Del mercato della Juventus si è discusso questa mattina nel sondaggio lanciato sui social da Calciomercato.it ai propri utenti.

Ai tifosi bianconeri, dopo la notizia della conferma di Allegri in panchina, è stato chiesto quale acquisto sarebbe prioritario per la formazione bianconera per cercare di tornare tra le protagoniste del campionato italiano per la lotta scudetto. A dominare il sondaggio su Twitter con il 55,8% dei voti è stato proprio Milinkovic-Savic, centrocampista di proprietà della Lazio in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2024.

Il calciatore serbo non ha ancora rinnovato il proprio accordo con il club biancoceleste e potrebbe dire addio in estate. Alle sue spalle il più votato è stato invece un forte difensore centrale, Pau Torres con il 17,4% dei voti. Terzo posto, poi, per Nicolò Zaniolo al 14,5% davanti al grande ex Alvaro Morata con il 12,2%.