Spalletti ha vinto, ma non è il migliore: ecco chi ha fatto meglio

Il Napoli è tornato a vincere lo scudetto ma Spalletti non è stato il miglior tecnico della Serie A; andiamo a scoprire chi ha fatto meglio

Una stagione indimenticabile per i partenopei che sono tornati a vincere il campionato; il Napoli ha dominato la Serie A fin dalla prima giornata quando ha mandato, alle dirette concorrenti, dei segnali piuttosto inequivocabili. Partita dopo partita si è capito che fermare Osimhen e compagni era praticamente impossibile; squadra capace di incantare in Italia e, per una buona parte di stagione, anche a livello internazionale.

Il merito dello scudetto partenopeo va suddiviso tra società (con De Laurentiis bravo a creare una squadra forte), i giocatori che hanno dominato gli avversari e soprattutto Spalletti. L’allenatore ha dato una mentalità vincente, ha creato un gruppo solido e dato un gioco capace di costruire il successo in Italia.

Inutile negare come Spalletti resterà nel cuore dei tifosi partenopei per sempre; riuscire a vincere uno scudetto a Napoli non è semplice e farlo dopo più di trenta anni rende perfettamente l’idea dell’impresa fatta dal tecnico. L’allenatore si è finalmente preso il giusto merito in una carriera dove ha sempre dimostrato di restare al passo con i tempi; bisogna, però, sottolineare come, nonostante la straordinaria stagione vissuta, Spalletti non sia il miglior tecnico della Serie A.

Sembra paradossale e anche provocatorio dire una cosa del genere ma riavvolgendo il nastro del campionato ci rendiamo conto di come ci sia un tecnico che ha fatto, in condizioni diverse, una stagione decisamente migliore. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando

Palladino miglior tecnico del campionato: ecco il perché

Non solo il Napoli ad aver vissuto una stagione indimenticabile; tra le squadre che si ricorderanno con piacere la stagione 2022/2023 troviamo, senza dubbio, il Monza. Il club brianzolo, neopromosso in Serie A per la prima volta, ha fatto un mercato importante nella scorsa sessione estiva di mercato. Una serie di operazioni volte a costruire una rosa il più competitiva possibile.

L’impatto con il massimo campionato italiano, però, non è stato per nulla semplice con la squadra che faticava a trovare il giusto ritmo. La svolta arriva con la decisione, della società, di esonerare Stroppa e affidare la panchina a Palladino; alla prima partita, contro la Juventus, arriva una vittoria storica che restituisce linfa vita al club.

Da quel momento inizia un altro campionato per il Monza che diventerà una delle più belle realtà della stagione appena passata; salvezza tranquilla, sei punti contro la Juventus e quattro contro l’Inter più il sogno Europa sfumato negli ultimi centottanta minuti. Un campionato da otto in pagella e il merito è tutto di Palladino; il tecnico, oltre ad aver risollevato il morale (finito sottoterra della squadra) ha avuto il merito di valorizzare al meglio il materiale a disposizione e dare una precisa identità di gioco al club.

Passare dal rischio retrocessione al sogno Europa, per una squadra neopromossa, non è per nulla semplice; ecco perché Palladino, alla prima esperienza importante da allenatore, deve essere considerato come il miglior tecnico della Serie A nella stagione 2022/2023.